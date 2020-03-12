改裝排氣管噪音擾寧　環保局車牌辨識系統取締建功

▲台南市環保局祭出科技執法，使用「車牌辨識系統」結合「噪音監測儀」，過濾篩選可疑車輛，即通知到檢至改善完成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局祭出科技執法，針對改裝排氣管車輛蒐證取締，於屢遭陳情且不易設置攔檢點，如北區文賢路、龍崎區182線道等路段，使用「車牌辨識系統」結合「噪音監測儀」，24小時蒐證，車輛行駛經車牌辨識及後續過濾篩選可疑車輛，即通知到檢至改善完成，未到檢者將開罰新台幣1800元以上3600元以下罰鍰。

台南市長黃偉哲表示，部分車主為追求酷炫而改裝車輛，其中不當改裝不僅會有交通安全問題，也會產生噪音污染，尤其深夜車行量較少時，不當改裝車輛加足油門產生巨大噪音更影響其他市民休息權益；因此台南市除了實施環警監聯合稽查外，也祭出科技執法蒐證，提升稽查效能且降低深夜稽查人力不足情形，希望以多方管制方式維護生活環境安寧，共同營造宜居健康城市。

環保局長謝世傑進一步說明，為有效管制高噪音車輛，配合行政院環保署推行排氣管認證政策，不論攔檢或通知到檢車輛，經檢驗符合標準，排氣管將貼上認證標籤並上傳雲端。呼籲車主勿改裝高噪音排氣管擾亂環境安寧，並養成良好駕駛習慣，行經住宅區或人口密度區時，切勿刻意拉升轉速或使用運動模式駕駛，以免產生噪音擾寧情形，亦可確保行車安全。

環保局表示，自2019年7月開始實施科技執法至今，共執行稽查蒐證發現129輛屬高噪音且為非原廠排氣管車輛，全數通知到檢，3輛超出檢測標準裁罰並改善完成；環保局也會持續聯合警察及監理機關加強取締，如屬再改裝排氣管車輛，無須檢測即依噪音管制法第8條規定開罰新台幣3000元以上30000元以下罰鍰，請車主勿以”聲”試法。

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