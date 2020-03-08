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女同事離職求加好友…他好奇「有同事FB或IG嗎？」　過來人勸世：真的不要

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▲辦公室，資料，檢查，員工，註記，同事，職場，煩惱，規劃，計畫，提案。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲原PO好奇問「會加同事的FB或IG嗎？」（示意圖／Pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

出社會後有各種眉角要注意，有人就認為，最好不要把私人的社群帳號讓同事知道。一名網友就表示，前陣子有個女同事離職，跑來問他可不可以加個IG或臉書，給對方加了之後，才發現自己幾乎都沒有用IG加同事，身邊朋友則因為隱私問題不想加，他便在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「會加同事的FB或IG嗎？」

這位網友文中表示，前一陣子有同事離職，對方跑來問他可不可以加個IG或臉書，原PO就說「好啊！沒問題」便給對方加好友，「後來我也發現，我的IG幾乎都沒加同事，我問過身邊的朋友有沒有加，有些有，有些沒有，大部分原因好像是隱私？」於是原PO好奇問其他人，FB或IG有沒有加同事好友。

請繼續往下閱讀...

看到貼文後，許多人馬上直呼不會，「上班好同事，下班不認識」、「不加，下班就不認識，不想要私人時間還要有連結」、「不想ㄟ！但之前被同事肉搜，超級可怕」、「真的千萬不要，血淚經驗」、「以前會，現在完全不會」、「不加，覺得加同事好友很沒隱私，感覺會被拿來聊八卦」、「堅決不會，或是離職後挑人加」、「不會，加同事反而很不方便，去哪做什麼發個動態還要被調侃一下。」

▲▼同事,朋友,辦公室。（圖／pixabay）

▲不少人秒勸世，說最好不要加同事好友。（示意圖／Pixabay）

有人則是說，「離職後才加」、「直接設點頭之交」、「夠熟的才會」、「FB有加，但只會發動物認養、走失的文章，IG只加很好的」、「很熟就加IG，臉書很少用就不加了，入職兩年半只加了兩位」、「我都給我人頭臉書哈哈哈！」

不過也有網友表示，「滿滿同事，看工作氣氛吧！」原PO也相當認同，「我也這樣覺得耶！會不會加同事社群軟體好友，可以反映出公司的工作氣氛。」還有人分享自己的經驗，「不會主動加，但同事會自動加我，基於禮貌加了好友，但從此不愛po任何訊息；IG原本也被加過，但某天全部清空，只保留最好的朋友，因為就是有同事用fb狀態來猜測當事人的感情生活，覺得莫名其妙。」

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