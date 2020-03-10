瘋狂敲門喊「我愛妳」！明知對方搬離仍連8個月凌晨報到...詭男超慘下場曝

▲男子連續8個月到三重一住處瘋狂敲門大喊「我愛妳」。（示意圖／pixabay）



記者邱茀濱／綜合報導

新北市一名郭姓男子由於有個心上人陳姓女子，竟連續8個月以每個月20次的頻率，大半夜跑到對方原住處敲門狂喊「我愛妳」。不過奇怪的是，郭男明知陳女已搬離該處，卻還是固定到該處告白，導致現任住客林姓男子時常感到恐懼，甚至影響到睡眠情況，最後只能報警處理。目前，新北地檢調查後依強制罪嫌將郭男起訴。

檢方調查指出，郭男明知心上人陳女已經搬離三重區的住處，卻從2019年6月起至今年1月間，以每週3至4次、每月20次的頻率，在凌晨4、5點左右，跑到該處狂敲大門大喊「我要找陳○○、陳○○我愛你」。然而，住在該處的林男長期受到騷擾，心靈飽受摧殘，甚至影響到睡眠，終於在1月受不了報警處理。

檢方偵辦時，郭男還坦承他知道陳女不住在該處，但因神明金龍太子元帥的指示，他才會堅持常常到該處敲門、告白。檢方認為，睡眠是人類生活不可或缺的生理歷程，居住安寧與睡眠品質的維護，是人類正當合理行使並受法律保障的權利，郭男的行為已逾越一般人所能容忍的最大限度，因此依強制罪嫌起訴。

消息一出，不少網友表示「人帥真好，人醜性騷擾」、「有夠衰，鄰居也是」、「笑死靠北，鄰居會煩死吧」、「女方就搬離了阿，乾有夠雖耶」、「愛一個人有罪嗎QQ」、「電影看太多了」、「根本擾民」；還有人開玩笑說「他其實喜歡林男吧」。

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