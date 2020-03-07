獨／櫃姐搶口罩財！櫃位面交講密語「來拿東西的」　一盒價爆漲5倍

地方中心／高雄報導

隨著新冠肺炎在台灣逐步確診開始，雖然政府同步對於口罩採取「實名制」以及擴大領取量，但似乎口罩之亂還是在市面上並未停歇，不少人是在臉書社團販售口罩，甚至連百貨公司的櫃姐也加入這一波「搶發口罩財」，交貨地點就在百貨公司櫃位，不過有暗語得要說是來「拿東西」，這樣才能順利交貨，不過購買的人表示，兒童口罩一盒賣580塊，比過去還漲了快5倍。

▲不少人透過臉書社團來販售口罩，就連櫃姐也來搶發口罩財，同時約在櫃位面交 。（圖／地方中心攝）

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透過臉書販售口罩的社團，一名吳姓女子就在社團當中po文，表示自己有口罩現貨可賣，不管是兒童或是大人，但是她也有提醒「成本比較高」。黃姓網友透過私訊方式來訂購，吳姓女子回覆兒童口罩50個要價580塊，成人口罩平面的是480塊，立體的是880塊。

▲櫃姐從後方櫃子當中拿出裝有口罩的背包 。（圖／地方中心攝）

雙方約定之後，面交地點居然是敲在高雄市大遠百，原本以為是在百貨公司門口，但是沒想到吳姓女子還寫下在10樓的某櫃位，同時特別交代不要說是來拿口罩，而是要講「要拿東西就好」。而實際來到面交這一天，黃姓網友來到大遠百十樓，這才發現對方根本就是櫃位小姐，因為身上穿著制服，第一時間還以為黃姓網友是一般顧客，直到講了密語之後，對方立刻秒懂，還請黃姓網友停一下。

隨後對方轉身打開後方櫃子，還頗為神秘拿出裡頭的背包，把背包放到椅子後方的地上，似乎刻意遮掩，然後從背包當中拿出了一盒口罩，隨後用袋子就裝了起來，走到黃姓網友的面前，一手交錢一手交貨。而黃姓網友事後跟記者表示，兒童口罩是一盒50個，價錢580塊，比之前還沒有發生「口罩之亂」的時候，一盒最多130塊，價錢就多了快5倍。

▲櫃姐販售的口罩，不過黃姓網友表示兒童口罩是她買過最貴的 。（圖／地方中心攝）

黃姓網友同時也購買了成人口罩，記者拿到衛生局來詢問是否違法，衛生局人員表示成人口罩是為「工業用口罩」，並非時屬於「醫療型」口罩，所以並不違法，只是提醒消費者要小心，因為在臉書「販賣口罩」社團當中，匯款後沒有取得口罩遭詐騙的消費者案例頻傳，真的在匯款前要多三思。

▲不少人透過臉書社團來販售口罩，就連櫃姐也來搶發口罩財，同時約在櫃位面交 。（圖／黃姓網友提供）