空姐控按摩害膝蓋半月板破裂　師傅喊冤「腫成那樣誰敢碰」原來1個月前…

▲空姐指控舒壓館按摩師害她膝蓋半月板破裂，但檢察官認為無法確認是按摩導致膝蓋舊傷惡化。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

林姓空姐去年到舒壓館按摩後，膝蓋疼痛難耐，醫生診斷韌帶拉傷、半月板破裂，嚴重影響她的空姐工作，因此憤而控告舒壓館負責人和按摩師傅涉嫌業務過失傷害罪，師傅喊冤當時根本沒碰到林女腫脹的膝蓋，結果是林女早在1個多月前，就曾因跌倒膝蓋受傷就醫，台北地檢署檢察官認為，現在無法確認傷勢惡化原因，因此處分不起訴。

據了解，林女在2019年1月間，因為老是在蹲下、伸直等動作時感覺膝蓋痛痛的，四處求診看醫，有醫師診斷，可能是林女自己說跌倒後所導致的不適，1個月後，林女到常去的舒壓館按摩，結果膝蓋更加腫痛，醫生診斷發現膝傷惡化成韌帶拉傷、半月板破裂。

▲空姐認為舒壓館應該要賠償她因膝傷休養無法工作的損失。（示意圖／CFP）

林女認為自己的工作將因此嚴重受到影響，控告舒壓館黃姓負責人、陳姓按摩師傅涉嫌業務過失傷害罪，並希望拿回消費款還有因傷無法工作的損失，按摩師則辯稱，當時看到林女的膝蓋已經很腫，根本就不敢去碰，只幫忙做其他部位的舒壓按摩。

檢察官調閱林女病例後認為，林女早有膝傷，雖然傷勢的確在按摩後變得更嚴重了，但無法確認惡化原因和按摩有關，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴舒壓館負責人和按摩師傅。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

偷吃人夫不想賠元配40萬 小三把2間房抵押給哥哥躲債…多背2條罪

賣7客戶44張投資型保單賺千萬獎金 她暗中贖回本金誆「保證獲利8%」