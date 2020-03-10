公車闖紅燈突急煞害乘客跌倒骨折！公司賠58萬...向司機討回來

▲公車司機因為闖紅燈急煞車，害女乘客跌倒骨折，判賠58萬9257元。（示意圖／與本案無關／記者李毓康攝）

記者陳羿妏／新北報導

指南客運邱姓司機2017年10月2日早上行經台北市中山區北安路轉北安路458巷時，先闖紅燈再突然急煞車，導致一名黃姓女乘客跌倒，不慎胸、腰部骨折，經台北地院判決確定，指南客運及邱男須連帶賠償58萬9257元。事後，指南客運認為是邱男闖紅燈，他應付全責，因此提出清償債務告訴，日前新北地院審理，認定邱男有責，須全額償還。

邱男指出，黃女在到站前就先站起來與朋友聊天，才會因為煞車而摔倒，而受有背部挫傷、第12胸椎及第1腰椎壓迫性骨折的黃女當下還表示「不會提告」，要他直接回去上班即可，不過邱男仍不放心，便詢問黃女兒子，結果獲得「公司稽查不但沒安慰，反而怪黃女的行為」的回應，黃女兒子聽不進去邱男的解釋，只要求法院還母親一個清白，後來台北地院確定判指南客運及邱男連帶賠償58萬9257元。

不過，邱男認為事情發生在公車上，當然由客運公司負責乘客保險理賠部分，此外他還說「公司的車不是日本車或歐洲車，煞車不好，有次急煞車，竟然有一輪有煞車，3輪沒煞車，還煞很長的距離；開2年車，檢查3次，檢查1、2 次一定不通過，我要換車，公司還不給換」，覺得整起事件不應該由他承擔。

法官勘驗監視器畫面時，發現邱男當時駕駛公車行經路口處，明知號誌燈轉為黃燈，黃燈接著又轉為紅燈，卻沒有減速，直接穿越停止線和行人穿越道，到機車待轉區才緊急煞車，新北地院因此認定邱男確實沒有遵守交通號誌，才會造成黃女跌倒，最終判邱男須賠公司58萬9257元，全案可上訴。



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