偷吃人夫不想賠元配40萬　小三把2間房抵押給哥哥躲債…多背2條罪

▲陳姓小三不願依法院判決賠償元配40萬元，把房子設定假抵押給哥哥，因此多吃上毀損債權等2罪。（示意圖／取自pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

陳姓小三遭婚外情對象的妻子提告，被法院判決要賠償40萬元，陳女不甘心，竟把名下2間還在貸款中的房子，都設定第二順位抵押給親哥哥，辯稱當初房子是哥哥買的，不能隨便變賣，但是台北地檢署傳喚經手處理的代書作證，證實房子明明都是陳女自己買的，檢察官12日依毀害債權、使公務員登載不實2罪起訴陳女。

根據法院判決，50多歲的陳女原本在卡拉OK店擔任服務生，2011年間，開始和常到店裡消費的吳姓已婚男子交往，2人時常在陳女休假時，在家中或去飯店開房間發生性關係，後來2人因為發生金錢糾紛，短暫分手，2014年到2015年又再次交往。

▲陳女始終否認偷吃有婦之夫，但法官根據男方以及男方的同事證詞，認定陳女介入婚姻。（示意圖／翻攝自pixabay）

吳妻得知後，向陳女提告求償，法院根據吳男同事的證詞，認為陳女和有婦之夫的親密交往行為，已經侵害吳妻的配偶權益，要賠償40萬元，吳妻拿著法院判決準備對陳女名下財產進行假執行時，發現陳女早一步，將名下2間各有銀行第一順位貸款的房子，全都設定了第2順位300萬元抵押給陳女哥哥。

陳女辯稱房子都是哥哥買的，只是借名登記在她那裡，因為後來哥哥出國，擔心她亂賣房子，所以設定抵押，檢察官首次調查後認為理由可信，處分不起訴，經高檢再議發回，檢察官再傳喚當初經手相關抵押設定的代書等證人，都證稱房子是陳女自己購買，檢察官因此認定陳女為了不想賠元配錢，捏造虛偽的假債務關係設定抵押，涉嫌毀害陳女債權以及使公務員登載不實等罪。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

賣7客戶44張投資型保單賺千萬獎金 她暗中贖回本金誆「保證獲利8%」