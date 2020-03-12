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快訊／宜蘭監獄前副典獄長林祺源被控藉按摩性侵　無罪改判8年

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▲▼馬殺雞,按摩,推拿,spa,整骨。（圖／pixabay）

▲宜蘭監獄前副典獄長林祺源被控藉按摩性侵，二審逆轉改判有罪。此為示意圖。（圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭監獄前副典獄長林祺源，被指控利用職務之便，多次以按摩為由，觸碰監獄內女性科員小詠（化名），除了觸摸胸腹部外，還以手指侵入肛門。林祺源遭起訴後，一審以查無實證為由，判決無罪。檢方上訴二審，高等法院審理後，12日改認定林祺源確實性侵，共犯3次強制性交罪，合併執行有期徒刑8年。可上訴。

檢方起訴指出，林祺源與小詠為上司、部屬關係，而小詠指控，林祺源在2015年7月24日、25日及30日，趁著與小詠獨處一室的機會，以「民俗療法」幫小詠治療身體痠痛為由，在辦公室內要求小詠平躺、解開衣物，並趁機觸摸胸部，甚至將手指插入小詠陰道、肛門。當年10月、11月，林祺源又以「疏通乳房硬塊、活絡經脈」為由，再度對小詠伸出狼爪。檢方因此對林祺源提起公訴。

一審宜蘭地院審理時，林祺源坦承對員工按摩，但否認性侵。他辯稱，當時是反覆以單手隔著上衣按壓員工肚臍，僅有「活絡經脈」，絕無手指性侵；他還說，辦公室樓下有值班人員，若真有性侵，員工求救均能被聽見。一審法院採信林祺源說法，另外也認定員工供述前後不一，因此判決林祺源無罪。

案經上訴，高等法院二審卻做出改判。高院認為被害員工以親身經歷陳述，雖在細節上有出入，但仍可認為是親身經歷。另外被害員工事後被診斷出「創傷性壓力症後群（PTSD）」，可見林祺源確實犯罪。高院因而認定林祺源共犯3次強制性交罪，分別處有期徒刑4年，合併應執行有期徒刑8年。可上訴。

林祺源也被送監察院彈劾，公務員懲戒委員會日前也對他做出懲處，決議將他撤職，並停止任用1年。另外被害員工也提出民事訴訟，一審判決林祺源需賠償70萬元。

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