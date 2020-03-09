五股大爆炸賠償案　判賠千萬但桃園市府有望免負擔國賠責任

▲五股大爆炸案，最高法院判賠千萬元確定。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

發生於2011年4月晚間的新北市五股區「新興堂金紙鋪」大爆炸，造成造成4死38傷及民宅受損。被害民眾請求桃園市政府消防局與釀禍的萬達煙火公司連帶賠償，二審審理後，判決桃園市府與萬達公司須連帶賠償1053萬餘元。案經上訴，最高法院9日駁回大部分的上訴，並將桃園市府連帶賠償部分廢棄發回更審，桃園市府有望免賠。

本案發生於4月22日晚間，設籍在桃園的萬達公司因已發生一件爆炸，遭桃園縣消防局（改制後為桃園市消防局）要求銷毀高空煙火。萬達公司協理鄭禮廷為避免煙火遭沒入銷毀，聯絡五股當地的「新興堂金紙鋪」負責人陳邱隆（已歿），找司機盧錦熹（已歿）幫忙載到三芝藏放。

貨車開到五股的金紙鋪，搬運過程因摩擦、震動等因素不慎引燃爆炸，波及路過車輛、附近房屋，總計造成4死38傷慘劇，死者包含陳邱隆、陳邱隆母親、盧錦熹與路過的林姓車輛駕駛。案發後震驚社會，其中本案刑責部分，最高法院2014年間依業務過失致死等罪，判決鄭禮廷2年有期徒刑定讞。至於賠償部分，被害人家屬向桃園市政府消防局、萬達公司、陳邱隆及盧錦熹的家屬，提出國家賠償與民事賠償訴訟，請求連帶給付4332萬餘元。一審法院2012年間判准連帶賠償1727萬餘元。

案件上訴二審，高等法院審理後，仍判准桃園市府需與萬達公司等被告，連帶賠償1053萬餘元。對此，桃園市府認為萬達公司違規在先，已經先予以處罰，但萬達公司並未依規定處理，私下將爆竹煙火運出販售，因而釀成事故，故桃園市府已善盡監督責任，拒絕賠償，因此上訴第三審。

全案經最高法院審理後，9日做出一部駁回、一部廢棄的判決，最高法院將桃園市府連帶賠償的部分廢棄，其餘部分駁回。亦即萬達公司與陳、盧等家屬須連帶賠償1053萬餘元，另外桃園市府是否須連帶賠償，則須由高等法院更一審審理。