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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

一人犯罪全家陪葬？《加害人家屬：不能哭也不能笑的無聲地獄》

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▲▼加害人家屬。（圖／臺灣商務印書館）

▲《加害人家屬：不能哭也不能笑的無聲地獄》書中爬梳日本眾多犯罪事件中加害人家屬的心境與困境。（圖／臺灣商務印書館）

記者王淑君／綜合報導

當家人犯了罪，家屬還有權利捍衛自己的發言？還有資格快樂嗎？犯罪的代價，竟是所有家人必須一同承擔，鄰居的閒言閒語、蜚短流長，媒體的緊迫盯人、疲勞轟炸，社會集體性的霸凌與排擠，無所不在的網路搜索與攻擊，在在迫使加害人家屬不敢曝光、不願發言，他們沒有哭的立場，更沒有笑的資格，甚至不得不搬家、轉學、辭職，一輩子背負著加害人家屬的標籤，就此墜入深沉無邊的地獄……

然而，世界上沒有人會自願成為加害人家屬。當我們憤怒地怪罪他們，會不會其實是在引發對立、助長歧視？當我們指著他們的鼻子叫罵，可曾想過他們或許是最痛心的人？最終，這樣的譴責會不會又產生了一個被害人？最終，我們會不會也淪為了加害人？

每當社會上出現重大案件，針對加害人家屬經常出現兩種不同的聲浪，一種認為「養不教父之過」，因此犯罪者家屬必須概括承受，不僅有人會對犯罪者做出人身攻擊，亦不乏針對家屬的「人肉搜索」、「網路霸凌」；另一種則是認為「罪不及妻孥」，犯罪者會受到應有的懲罰，而家屬何辜，不應該受到波及。這類正反意見引發的網路公審與媒體亂象在台灣屢見不鮮，卻鮮少有人設想加害人家屬因此承受的壓力。

臺灣商務印書館出版了《加害人家屬：不能哭也不能笑的無聲地獄》，書中爬梳日本眾多犯罪事件中加害人家屬的心境與困境，透過第一手採訪，詳細記錄了事發後他們如何承受社會壓力，並進一步指出面對犯罪事件時，媒體的推波助瀾和大眾無法客觀審視，往往在現實中和網路上導致集體霸凌而不自知。

時至今日，我們已懂得對被害人伸出援手之際，或許也該試著站在援助被害人的立場，看待加害人家屬。

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