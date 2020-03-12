防疫DIY！　勞動部教民眾做口罩殺菌機、口罩套

▲首堂口罩套課程搶手秒殺，雲嘉南分署長劉邦棟到場與民眾互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

防疫動手做！因應新冠肺炎COVID-19（武漢肺炎）疫情，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署南方創客基地，近期開課教民眾自製口罩殺菌機及口罩套，只要小成本就能達到防疫的效果。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，防疫期間自己動手做防疫品，既實用又能省下荷包，3月將舉辦9場防疫系列教學工作坊，包括製作口罩殺菌機1場及口罩套8場，協助民眾一起來防疫。

▲創客吳中仁（左二）開發口罩殺菌機,雲嘉南分署長劉邦棟（左三）肯定。

今年26歲的創客吳中仁，畢業於馬偕醫學院，現職為臨床聽力師，為了防疫，發想出紫外光消毒燈箱（口罩殺菌機），並與南方創客基地及Fablab Tainan的創客合作，運用雷射切割機、釘槍、木板、短波紫外光（UVC）燈管等，花3周做好成品，耗材只要1000多元，比市售便宜一半以上。

吳中仁說，自製的殺菌機，可選擇照射強度較強的燈管，來減少殺菌的時間，像這台口罩殺菌機，約30秒內就能殺死物體表面絕大部分的病毒、細菌、微生物及黴菌等，不僅可以用來消毒口罩、口罩套，也能用來消毒餐具及日常生活用品等。

此外，為了減少口罩用量，現在自製口罩套也相當熱門，只要透過裁布、燙口罩皺褶、車布邊，簡單幾個小步驟，就能在15至20分鐘輕鬆完成，參加首堂課的民眾直呼「好實用、好有趣」。 防疫系列課程可上南方創客基地網站最新消息查詢報名（http://sc.piee.pw/PSKCJ）。

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