桃園火爆婦買不成口罩怒嗆「開車撞哦」　藥師也不好惹街頭對罵

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區1名婦人12日上午開車去某藥局買口罩，藥劑師告知其健保卡時間還沒未到無法購買，婦人不滿怒嗆揚言開車撞藥師，2人在街頭上互嗆，過程被路過民眾以手機拍攝上傳臉書社群網站，警方趕來處理，但雙方均未提告，呼籲市民購買口罩應遵守政府規定，理性溝通勿使用暴力行為解決問題以免觸法。

▲桃園市1名婦人12日上午在中壢區某藥局要買口罩，藥劑師回說時間還未到還不能販售，引發婦人不滿揚言開車撞藥師。（圖／翻攝自臉書社群網站）

▲網友在臉書上傳婦人在中壢區某藥局買口罩發生糾紛，一度揚言開車撞藥師。（圖／翻攝自臉書社群網站）

有網友在臉書社群網站上傳一則購買口罩貼文，內容指1名婦人開車至中壢區某藥局買口罩，因購買口罩要已健保卡或身分證以實名制購買，藥劑師以婦人健保卡時間還未到無法購買解釋，但婦人仍不滿怒嗆，揚言開車撞藥師，2人就在街頭互嗆，網友認為藥劑師幫忙賣口罩已經夠忙了，還要遇到這種事情真是辛苦，後來警方趕到，藥劑師沒事。

中壢警分局副分局長范源正表示，經員警了解，為婦人購買口罩引發糾紛，目前雙方皆未提告，警方呼籲市民購買口罩應遵守政府規定，理性溝通勿使用暴力行為解決問題以免觸法。

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