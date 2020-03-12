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電腦病毒也叫「corona」　垃圾郵件、釣魚詐騙大量發生中

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▲▼新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎,日本東京。（圖／路透）

▲除了現實生活中要防範冠狀病毒的侵襲外，在網路世界也需注意「corona」。（圖／路透）

記者邱倢芯／台北報導

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，各式假藉冠狀病毒「corona」名義的垃圾郵件與網路釣魚詐騙事件正於全球大量發生中。資安廠商趨勢科技指出，近期相關的攻擊偵測數量顯著上升，不僅出現許多號稱來自官方組織的釣魚郵件，甚至出現以「corona」為名的7個惡意軟體、以及22個惡意網域；在台灣還有不肖份子透過一頁式詐騙銷售口罩，吸引消費者上鉤。

根據趨勢科技觀察，受到新冠肺炎疫情影響，全球與疫情相關的垃圾郵件大幅增加，部分駭客假冒官方組織的名義寄出釣魚郵件，有些則是提供「預防感染建議」、「冠狀病毒更新狀況」等，意圖將用戶導向釣魚網站，民眾稍不留意就可能被竊取帳號密碼，造成個資外洩、錢財損失。

此外，近期也出現大量與「購物配送」有關的垃圾郵件，不肖份子聲稱貨物遞送因為疫情爆發而延期，並且還隨信貼心的提供附件檔案，內含新的配送時間資訊，殊不知卻是惡意軟體所偽裝的。

趨勢科技研究人員偵測到以冠狀病毒「corona」命名的惡意軟體、惡意網域數量顯著增加，共發現7個含有「corona」檔案名稱的惡意軟體、以及22個使用「corona」的惡意網域，顯示駭客利用這波疫情趁火打劫。

另外，台灣民眾急欲購買的口罩也成為詐騙的手段之一；根據趨勢科技防詐達人偵測，台灣近期與網購口罩相關的一頁式詐騙網頁數量大幅增加，詐騙集團趁勢在臉書上販售各種號稱可以「防範病毒」的商品和服務，一邊在購物粉絲團上與受害買主聊天互動博取信任，一邊在社群網站或是入口網站購買廣告迅速傳播。近期甚至出現假借電視名人、或是打著貨到付款的方式來銷售口罩，藉此降低買家戒心，消費者一旦付了錢卻可能拿不到商品。

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