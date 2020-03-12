新冠肺炎可能會造成「睪丸損傷」！專家急呼：男病患快去檢查

▲新冠肺炎可能會影響生育能力。（示意圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎或影響生育力！新冠病毒感染以肺臟和免疫系統損害為主，但大陸12日最新研究指出，理論上可能還會造成睪丸損傷。對此，華中科技大學同濟醫院生殖醫學中心李豫峰教授團隊提醒，感染新冠肺炎的適齡男性在康復後應進行生育力檢查。

12日，湖北省政府刊發文章表示，新型冠狀病毒通過刺突糖蛋白（S蛋白）與宿主細胞血管緊張素轉化酶2（ACE2）結合從而入侵細胞，引起組織損傷，「除肺以外，人體很多其他器官也表達ACE2，如睪丸、小腸、腎臟、心臟和甲狀腺等；其中，睪丸表達大量的ACE2，主要集中在睪丸精原細胞、支持細胞和間質細胞，這幾種細胞均與男性生殖功能密切相關。」

研究認為，儘管目前尚無研究證實新冠病毒感染是否損傷睪丸及影響男性生育能力，但新冠病毒與SARS病毒高度相似，感染入侵細胞受體相同，即ACE2；雖未在睪丸中檢測出SARS病毒，但SARS感染仍可導致睪丸出現嚴重的免疫性損傷，引起睪丸炎，並造成生殖相關細胞廣泛破壞。

文章預測，新冠感染可能造成睪丸損傷，影響精子生成和雄激素合成，「精子生成受阻會影響男性生育能力，嚴重者可能導致男性不育；雄激素不足會影響男性第二性征和性功能，降低生活品質。」

文章最後提醒，對於有感染病史的男性，尤其是有生育需求的男性，最好在康復後進行精液品質和激素水準等生育力相關檢查，以便及時發現問題儘早處理。