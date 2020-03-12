社區營造成果豐碩　台南大港社區助弱勢防疫大加分

▲大港社區曾是登革熱警戒級疫區，大港居民以種植香草築成社區防護網，發展「自種、自產、自銷」的「大港香草夢工坊」社區產業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲呼籲全體市民全力防堵新冠狀病毒擴大之際，北區大港社區香草產業在第一時間將防蚊產品提升為消毒防護進階版噴液，分送給社區弱勢居民使用，為台南市社區防疫築起防護網，黃偉哲非常感謝大港社區發展協會的付出，實踐社區自立自足的精神，自己的家園自己守護的理念。

大港社區91年曾是登革熱警戒級疫區，當時大港居民自力救濟，以種植香草築成社區防護網，發展「自種、自產、自銷」的「大港香草夢工坊」社區產業，生產茶樹精油、香草膏、香草洗手慕絲等一連串自然環保產品，不但杜絕孳生源，同時帶動社區產業、就業機會，盈餘回饋社區關懷弱勢，為台南市自給自足的典範社區，更在2015年經衛生福利部評鑑為卓越社區，獲「卓越獎」榮譽。

今肺炎病毒來襲，台南市北區大港社區發展協會黃森楠執行長發現防疫物資有限，即刻動員社區力量，並與經ISO認證的GMP廠合作，製作消毒防護進階版噴液，大大提升產品防護力，同時分送給社區低收入戶、中低收入戶等共1000多戶，尤其以老人、小孩與新住民為優先，實踐了社區產業的社會責任。

台南市長黃偉哲表示，「社區」是政府落實各項政策的基石，而社區產業能促進經濟，提供就業機會，凝聚居民向心力，改善社區環境，進而充實社會福利力量，為居民帶來溫暖有力的支撐，實現安全有防護、健康有守護的溫暖大台南。

台南市社區蘊藏許多極具特色的在地產業，除了北區大港社區的香草產業外，還有佳里延平社區黑糖、花生糖，西港區檨林社區的藺草工坊、大內區石子瀨社區酪梨文創坊等，市府將持續透過多元化的培訓、研習及工作坊形式，穩定社區組織運作，促進社區產業發展，建立社區永續發展模式。

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