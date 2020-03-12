回收嬤買米腸餵孫…錢沒帶夠！一旁大哥「霸氣悄悄話」超有愛　暖哭老闆

▲回收嬤買點心給孫子吃，結局超感人。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣的人情味總是特別令人動容！一名炸物攤老闆在臉書《爆廢公社二館》貼文，說他遇到一位收回收的阿桑要買米腸給孫子吃，卻發現錢帶不夠，他就告訴阿嬤「沒關係，不夠算我的」，沒想到這時候旁邊大哥偷偷靠過來跟他說了悄悄話，讓他深深感受到「台灣處處有溫情」這句話，也忍不住直呼，「是在暖幾點的？」

這位老闆文中就先直呼，「台灣處處有溫情」，接著表示，「一位收回收的阿桑，來買米腸給孫子吃，錢帶不夠，我說『沒關係，不夠算我的』。」這時旁邊大哥看到這一幕，偷偷的跟原PO說「幫我夾100元小孩子愛吃的，然後給這阿嬤」，超有愛的舉動讓原PO超感動，「是在暖幾點的！」

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▲▼回收嬤錢帶不夠，結果一旁大哥霸氣請老闆夾100元的炸物要給阿嬤孫子。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

看到貼文後，其他人紛紛留言大讚，「感覺好好吃，原來是加了人情味啊！好人讚讚」、「看來只能用新台幣支持了，店在哪快說」、「這就是台灣，我愛台灣」、「多點這樣的人，台灣就好很多了」、「台灣人就是這麼暖，會讓人感動」、「這樣就對了啦！多一點這種分享文不是很好嗎！看了多蘇湖」、「看到這個文，心都暖起來了。」

不過也有網友秒歪樓，開玩笑表示，「結果阿嬤的孫子30歲了」、「結果老闆炸了100元的九層塔」、「阿嬤沒在帶現金的，都刷卡」、「收回收的阿嬤，很多都有兩三棟透天的」、「結果阿嬤的兒子開賓利來載她回家」、「其實阿嬤是台幣帶不夠，其他都美金。」

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