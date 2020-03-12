　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

回收嬤買米腸餵孫…錢沒帶夠！一旁大哥「霸氣悄悄話」超有愛　暖哭老闆

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲回收嬤買點心給孫子吃，結局超感人。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣的人情味總是特別令人動容！一名炸物攤老闆在臉書《爆廢公社二館》貼文，說他遇到一位收回收的阿桑要買米腸給孫子吃，卻發現錢帶不夠，他就告訴阿嬤「沒關係，不夠算我的」，沒想到這時候旁邊大哥偷偷靠過來跟他說了悄悄話，讓他深深感受到「台灣處處有溫情」這句話，也忍不住直呼，「是在暖幾點的？」

這位老闆文中就先直呼，「台灣處處有溫情」，接著表示，「一位收回收的阿桑，來買米腸給孫子吃，錢帶不夠，我說『沒關係，不夠算我的』。」這時旁邊大哥看到這一幕，偷偷的跟原PO說「幫我夾100元小孩子愛吃的，然後給這阿嬤」，超有愛的舉動讓原PO超感動，「是在暖幾點的！」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲▼回收嬤錢帶不夠，結果一旁大哥霸氣請老闆夾100元的炸物要給阿嬤孫子。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

看到貼文後，其他人紛紛留言大讚，「感覺好好吃，原來是加了人情味啊！好人讚讚」、「看來只能用新台幣支持了，店在哪快說」、「這就是台灣，我愛台灣」、「多點這樣的人，台灣就好很多了」、「台灣人就是這麼暖，會讓人感動」、「這樣就對了啦！多一點這種分享文不是很好嗎！看了多蘇湖」、「看到這個文，心都暖起來了。」

不過也有網友秒歪樓，開玩笑表示，「結果阿嬤的孫子30歲了」、「結果老闆炸了100元的九層塔」、「阿嬤沒在帶現金的，都刷卡」、「收回收的阿嬤，很多都有兩三棟透天的」、「結果阿嬤的兒子開賓利來載她回家」、「其實阿嬤是台幣帶不夠，其他都美金。」

►防疫隨身寶！你需要這個75%酒精乾洗手～

ET快訊
快訊／斗六心臟病少年「咳血轉送北榮」　11:26順利抵達
被嗆「不開心就不要做」　藥師掛牌停賣1日..郵差送貨也拒收
劉樂妍沒隔離就住院開刀：等不了14天！求救衛生局錄音曝..公
美國參議院一致通過台北法案！待川普簽署生效
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「陸團提前離境」補助截止！觀光局：24家旅行社申請、3月底前核撥

義大利陷紅色區域！在米蘭台人4個QA曝「封國所見」：跟武漢完全不同

被嗆：做的不開心就不要做　超狂藥師「掛牌停賣1日」郵差送貨也拒收

限量3000個！華航絕版懷舊空服員公仔重現　「只送不賣」拿法公開

多國旅遊警示提升　故宮5月梵諦岡展出延期至2021年、取消出國會議

跨三大學院「跨維綠能材料學分學程」　首位修畢生獲頒證書

監院彈劾台鐵3人⋯運安會不解「為何急於發布？」　傅崐萁酸：運安會成花瓶

新竹藥師超有guts「今天不賣口罩」…阿嬤紅了　網心疼：支持醫護無限期任性

不滿黑鷹失事歸責氣候！立委轟「軍方躲在牆內調查」：乾脆都晴天再飛

健保App1小時湧入逾28萬人次　健保署：目前2萬多人成功預購口罩

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

日薪300照做...他分享勵志經歷　街頭演出2年存「人生第一桶金」

焦凡凡認愛婁峻碩首公開露面　曝男友浪漫「捧一束花驚喜接機」

小孩「學台語」害英文不標準？他神切換三聲道打臉：聽你在唱

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

台灣頂尖防疫登法《世界報》頭條 民勤戴口罩他佩服：衛生意識超強

18台人拒檢！害包機延誤4小時　教授氣：就丟包武漢！是在屌什麼

「陸團提前離境」補助截止！觀光局：24家旅行社申請、3月底前核撥

義大利陷紅色區域！在米蘭台人4個QA曝「封國所見」：跟武漢完全不同

被嗆：做的不開心就不要做　超狂藥師「掛牌停賣1日」郵差送貨也拒收

限量3000個！華航絕版懷舊空服員公仔重現　「只送不賣」拿法公開

多國旅遊警示提升　故宮5月梵諦岡展出延期至2021年、取消出國會議

跨三大學院「跨維綠能材料學分學程」　首位修畢生獲頒證書

監院彈劾台鐵3人⋯運安會不解「為何急於發布？」　傅崐萁酸：運安會成花瓶

新竹藥師超有guts「今天不賣口罩」…阿嬤紅了　網心疼：支持醫護無限期任性

不滿黑鷹失事歸責氣候！立委轟「軍方躲在牆內調查」：乾脆都晴天再飛

健保App1小時湧入逾28萬人次　健保署：目前2萬多人成功預購口罩

亞股受驚！日港股暴跌近千點、韓台股跌幅逾4％　陸股下跌逾1％已是相對抗跌

美新研究：「緯度和溫度」與病毒傳播有關聯！　這些地區未來要注意

NCAA將打閉門賽　男女籃與各項運動全比照辦理

泥潭鱷魚對峙挖土機　張牙瞬間怪手降落…牠無助被撈起

防群聚感染！日本環球影城宣布延長休園時間　免手續費全額退票

生病在家休息！一睜眼萌貓躺身旁深情對望　她笑：我沒養貓啊

苦苓／「恨」在瘟疫蔓延時　惡婆婆專找台灣麻煩

陸地產商慘上加慘　630億到期債月底就要還

爵士回不去鹽湖城　全隊被隔離在奧克拉荷馬

疫情損經濟！澳洲宣布176億元財政刺激計畫　約600萬人可領萬元現金

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

生活熱門新聞

18台人拒檢真相　知情家屬還原

更強冷空氣周六急凍！明起連雨3天

陳時中給護理人員的一封信　萬人讚爆

政府徵召基隆口罩廠！CEO為趕工婚禮3天前延期

鄉民質疑「靠什麼紅？」他曝企鵝妹心機面

竹女高三生搭包機順利返台　可趕上二階面試

明午變天全台濕冷　溫度直逼強烈大陸冷氣團

即／口罩實名制2.0開放！　健保署網站當機

13防疫醫護忍尿10小時　仍喊值得

像颱風天！7縣市大雨特報越晚越冷　下波更凍探10度

深夜煮韓式泡麵「開袋0醬包」！她傻眼揭真相

F奶蔡宜芳當年「一襲爆乳國旗裝」竄紅

法3500人狂歡　醫傻眼：西歐會崩潰

台商植牙暴咳亡　化驗近日出爐

更多熱門

相關新聞

尪嫌妻愛亂買不讓跟去好市多　她在家收訊息嚇壞

尪嫌妻愛亂買不讓跟去好市多　她在家收訊息嚇壞

大家應該都有類似以下的經驗：明明只是要去賣場或藥妝店買個小東西，最後很可能一時失心瘋「為自己創造需求」，提了2大袋戰利品回家。一名女網友就發文稱，老公抱怨她平時太愛亂買，所以決定獨自前往好市多補貨。怎料她在家竟收到一條可怕的訊息，直呼「原來要買大的才不叫亂買。」

查緝山寨口罩工廠　警花怒嗆嫌犯

查緝山寨口罩工廠　警花怒嗆嫌犯

哥們送「粉色鹿茸」理由惹笑老司機

哥們送「粉色鹿茸」理由惹笑老司機

她賣菜養家…同居男友在家性侵女兒　兒子啃老又吸毒

她賣菜養家…同居男友在家性侵女兒　兒子啃老又吸毒

連續N天買酒精都撲空！超商店員曝內幕她驚呆

連續N天買酒精都撲空！超商店員曝內幕她驚呆

關鍵字：

炸物鹹酥雞回收米腸爆廢公社二館

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／譚德塞：新冠肺炎有大流行特徵

謝和弦「突遭路人包圍群譙」　莉婭緊抱護他上車

快訊／湯姆漢克斯確診新冠肺炎

爵士巨塔戈貝爾確診新冠肺炎

誰把疫情傳進義大利？謎底揭曉

台中警性侵酒醉女大生！她男友聽完：喔

劉樂妍沒隔離就開刀：我等不了14天！「求救衛生局」錄音曝光

18台人拒檢真相　知情家屬還原

花蓮男群聚挑釁謝和弦　影片曝光！

蔡宜芳為何愛大20歲大叔？　她揭3大真相網跪了

湯姆漢克斯和妻子確診新冠肺炎！　認「出現5症狀」

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

日本超商想買台灣口罩　經濟部長回應了

牙醫老公氣炸離家　寫真女星「挺6個月身孕」被提離婚

真實感染數更多　義男見嘸父母屍爆哭

更多

最夯影音

更多
口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？
「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

日薪300照做...他分享勵志經歷　街頭演出2年存「人生第一桶金」

日薪300照做...他分享勵志經歷　街頭演出2年存「人生第一桶金」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面