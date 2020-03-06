樹林阿嬤賣菜養家…同居男友在家性侵女兒　40歲兒子啃老又吸毒

記者陳雕文／新北報導

坎坷的人生...新北市樹林區一名6旬阿嬤多年前失去丈夫，後來結交男友，兩人一起照顧孩子，但某日女兒哭訴，遭到媽媽的男友殘忍性侵，憤而離家；阿嬤的小兒子今年已經40多歲，卻持續啃老又吸毒，近期缺錢還變女裝竊取多間娃娃機店的機台零錢與產品，得手10萬元全拿去買毒，阿嬤忍無可忍，開門讓警方抓人。

▲鄭男變女裝後偷機車去娃娃機，到娃娃機店竊取財物買毒。（圖／記者陳雕文翻攝）

鄭姓犯嫌平日無所事事，近2個月來在樹林地區共犯下3起機車竊盜案，7起娃娃機台零錢竊案及1件偷竊民宅衣物。他先偷女裝再偷機車，開始尋找娃娃機店下手，得手約10萬。

眾店家發現錢被拿走，紛紛報案，警方調閱百餘支監視器，鎖定了鄭男的行蹤，於本月4日晚間到他家準備逮人。警方按了門鈴，鄭男仍在睡覺，是阿嬤應門，得知兒子的種種行徑後，憤而打開門說，「抓走他吧！」

▲鄭男平常無所事事，啃老又吸毒，如今還成了變裝大盜，企圖混淆警方追查。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，阿嬤過去在復興路跟八德街口擺攤賣鹽酥雞，因為生意太好，遭到有心人士瘋狂檢舉，由於租店面的負擔大，她選擇默默收攤。後來結交男友，兩人一起賣菜養家，但沒想到，有天小女兒哭著說被「叔叔」性侵，憤而離家；阿嬤的男友不願多說，最後默默搬走；阿嬤的大女兒跟大兒子則在外自力更生。

▲鄭男偷的女裝。（圖／記者陳雕文翻攝）

因此，剩下小兒子跟阿嬤同住，但他年過40卻不務正業，吃著阿嬤的老本，在家睡覺跟吸毒，附近鄰居苦勸阿嬤，「不要再養他了啦」但阿嬤始終不願放手，還怪自己過去都在做生意，疏於管教害兒子走偏，但聽了警方的說法，得知兒子已經成了變裝怪盜到處偷錢，她才決定不再縱容。全案依違反毒品危害防制條例及竊盜罪移送偵辦。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼鄭男扮女裝到娃娃機店行竊。（圖／記者陳雕文翻攝）