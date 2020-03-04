超商買酒精...連續N天都撲空！　熟識店員「曝內幕」她驚呆：蠻誇張的

▲台糖製的75%防疫酒精，2月19日起於超商開賣。（圖／記者邱顯燁攝）

記者張嘉晏／綜合報導

因應新冠肺炎（COVID-19），台糖、台酒公司都紛紛產製防疫專用75%酒精，目前在超商、量販店、賣場都可以買到。不過有網友卻是表示，同事連續走訪超商好幾天都買不到酒精，她隨後向熟識的店員反映這狀況，對方才娓娓道出內幕，讓她一聽直呼誇張。

「聽完超級傻眼。」一名女網友在臉書「爆廢公社二館」發文，她表示有同事連續幾日到公司樓下超商買酒精都撲空，於是她3日也決定幫忙買買看。

請繼續往下閱讀...

原PO因為和超商店員熟識，告訴店員同事的情況後，對方才吐露內幕。店員表示，其實外面排隊買酒精的都是同一間公司的人，每天都是同一批人來買，他自己看了也覺得無奈。

貼文一出，有網友認為，也許那家公司在工作上就是需要這麼多酒精，如果真買不到，還是勤洗手比較重要。原PO對此則回應，雖然她能夠理解、也沒有要譴責的意思，但畢竟同事家中有小孩，買了N天卻都沒消沒息，還是覺得蠻誇張的。

其他人則搖頭表示，「可能老闆叫他們去排的」、「是要煮燒酒雞嗎」、「還看過阿嬤在全家買完酒精，一出全家馬上問路人要不要，一罐200」、「我家這邊也是同組人馬天天排」。

▲原PO及網友留言 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

此外，原PO也在留言處表示，她事後發揮柯南的精神，實際詢問那些來排酒精的人，對方表示這是公司的指示。原PO還說，雖然超商店員有告知那些人如果要大量使用，建議去找大盤買，不要跟民眾搶，但公司周圍的超商似乎都已經被那群人包下了，「從第一天開賣到現在。」

►防疫隨身寶！你需要這個75%酒精乾洗手～