　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

媽媽護著女兒，爸爸護著媽媽...一家5口被活埋全喪命！差1天就解除隔離

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者蔡儀潔／綜合報導

在7日發生的泉州欣佳酒店坍塌事故中，來自湖北黃石的蔡子陽一家五口11日確認罹難，5人中有3名兒童，分別是7歲、5歲、2歲半，按照原計劃，他們一家8日將解除隔離。當救援隊找到他們時，現場人員都被震驚了，「搜救中發現，媽媽護著女兒，爸爸護著媽媽，2個兒子在2米左右距離，應該是在另一張床。」

▲▼ 一家5口被埋。（圖／翻攝自秒拍）

▲蔡子陽一家5口被發現時已不幸離世。（圖／翻攝自秒拍）

據《華商報》報導，蔡子陽來泉州打拼十幾年了，受疫情影響，2月22日他們才返回準備復工，然而剛到泉州時，就被要求到欣佳酒店隔離。弟弟蔡子良表示，「因為我們是湖北籍，不能居家隔離，必須集中隔離，哥哥一家五口住在507房間，他住在514，2間房在走廊對面，中間隔著7間客房。」

蔡子良說，欣佳酒店的房費每天200多元人民幣，14天下來，一間房子需要支付3000多元人民幣的費用，按照原定計劃，8日早晨他們就可以回家了。但事發當天，他剛點了外送等待吃晚飯，接近6點時房子突然搖晃了一下，「轟」的一聲，然後又沒動靜了。

過了1個多小時，整棟樓房再次劇烈搖晃，天花板上開始墜落碎塊，蔡子良慌忙朝著門口跑去，剛走到門口就被砸暈，再醒來時，已經接近晚上9點了，門框下形成了一個小空間，讓他有喘息的機會，他嘗試動了一下，左腳被壓住了動不了，手機就在旁邊，他給哥哥嫂子打電話沒人接。

▼3個小孩生前畫面令人心碎。（圖／翻攝自秒拍）

▲▼ 一家5口被埋。（圖／翻攝自秒拍）

當天晚間10點，蔡子良獲救了，全身多處骨折，然而他卻沒有找到哥哥一家五口，「事後再看廢墟照片，房子是朝著哥哥家住的那邊倒下去的，我住這邊翹起來了。」

消息傳出後，網友紛紛表示痛心，「原本好好的家庭 都是因為這個酒店呵呵」、「太難過了這個新聞馬上就能出來了 馬上就隔離結束了 然後發生這樣的事情」、「三個小孩都未滿十歲」、「憤怒，傷感，悲哀，難過，五味雜陳，TMD這是活生生的人禍啊！」。

福建泉州市欣佳酒店3月7日發生坍塌，截至3月11日12時45分，現場搜救出受困人員70人，死亡28人，其中26人救出時已無生命體征，2人送醫搶救無效死亡。

▼ 蔡子良說，酒店是朝哥哥家住的那邊倒下去的。（圖／翻攝新京報）

▲▼ 大陸泉州隔離酒店倒塌,70人受困。（圖／翻攝 新京報）

ET快訊
發燒被請下包機女乘客　隔天上醫院檢查「懷孕了！」
撐不住了！名店「阿秋大肥鵝」台中太平店3月底歇業
獨／首例拒檢疫落跑被上銬！台商搭高鐵衝機場遭重罰百萬原因曝
湯姆漢克斯劇組感染源抓到了！片商宣布停工..防疫破口關鍵曝光
行政院曝光「這方法」買口罩最順暢！開賣2小時湧入3.5萬筆訂
莉婭肉身苦勸影片曝！謝和弦東大門爆衝突..她竟走光「神秘粉紅
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

發燒被請下包機女乘客　隔天上醫院檢查「懷孕了！」

Uber：或暫時停用被確診的司機和乘客帳號！　

媽媽護著女兒，爸爸護著媽媽...一家5口被活埋全喪命！差1天就解除隔離

美新研究：「緯度和溫度」與病毒傳播有關聯！　這些地區未來要注意

鍾南山：新冠病毒可能從「淋浴器傳染」　致鑽石公主20％乘客確診

3歲童發燒還「尿出醬油色」！爸媽怕被隔離拒絕就醫...檢查結果出爐

美國務院籲調查黑警暴力　港府回：會不偏不倚的處理

15歲逆子午夜弒親！「持刀反覆捅刺」屠殺　雙親臥倒血泊…母當場慘死

熬夜玩手機！20歲嫩妹突感「眼前有黑布」...就醫大驚「視網膜脫落了」

陸新增3例境外輸入！「西班牙、法國回國」中鏢…含未滿2歲男嬰

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

日薪300照做...他分享勵志經歷　街頭演出2年存「人生第一桶金」

焦凡凡認愛婁峻碩首公開露面　曝男友浪漫「捧一束花驚喜接機」

小孩「學台語」害英文不標準？他神切換三聲道打臉：聽你在唱

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

台灣頂尖防疫登法《世界報》頭條 民勤戴口罩他佩服：衛生意識超強

18台人拒檢！害包機延誤4小時　教授氣：就丟包武漢！是在屌什麼

發燒被請下包機女乘客　隔天上醫院檢查「懷孕了！」

Uber：或暫時停用被確診的司機和乘客帳號！　

媽媽護著女兒，爸爸護著媽媽...一家5口被活埋全喪命！差1天就解除隔離

美新研究：「緯度和溫度」與病毒傳播有關聯！　這些地區未來要注意

鍾南山：新冠病毒可能從「淋浴器傳染」　致鑽石公主20％乘客確診

3歲童發燒還「尿出醬油色」！爸媽怕被隔離拒絕就醫...檢查結果出爐

美國務院籲調查黑警暴力　港府回：會不偏不倚的處理

15歲逆子午夜弒親！「持刀反覆捅刺」屠殺　雙親臥倒血泊…母當場慘死

熬夜玩手機！20歲嫩妹突感「眼前有黑布」...就醫大驚「視網膜脫落了」

陸新增3例境外輸入！「西班牙、法國回國」中鏢…含未滿2歲男嬰

短裙辣妹點餐...他走向櫃檯偷偷喀擦　生蠔餐廳老闆辯「紓壓」　

被嗆「全國不分區議員快救綠黨」　王浩宇4字句點柯粉：我民進黨！

各界出招抵禦新冠病毒！白宮就疫情問題召科技、金融業巨頭商討對策

薩爾瓦多「0病例」宣布全國隔離30天！所有學校停課3周、禁500↑人集會

肺炎影響亞洲球員戴口罩被取笑　戴資穎：飯店用餐遇上不友善事

美光首款搭載LPDDR5 DRAM封裝uMCP正式送樣

馬競前鋒柯斯塔在媒體區裝咳嗽還大笑　記者全傻眼

速霸陸在台市售新車全面大降價　Levorg最高現折10萬元

艾蜜莉布朗拒拍《噤界II》　導演老公「1場戲說服」：不演是傻子

美媒爆爵士穆迪耶也確診新冠肺炎　全隊受測結果4小時後出爐

大陸熱門新聞

母陪確診兒4天4夜：我已90歲無所畏懼了　醫公布難過真相

環時：台灣發動大規模「網路攻擊」

新冠病毒利於存活「塑料、不鏽鋼」表面！

離預產期10天！她在車站內「站5分鐘」產下男嬰

20歲正妹「凌晨失蹤」　最後PO文母親一看腿軟

病毒發源自哪一國？耿爽回應了

愛情長跑7年！新郎警婚前接到一通電話後「消失了」

再創新低！大陸一天「只新增15例確診」

陸專家預估：武漢3月底病例清零

浙江慈溪發現小孩屍骨　毛毯包裹死亡約4年

東航畫面曝光！乘客戴口罩、面罩還穿防護衣

封城後的米蘭畫面曝光！中國留學生：跟想像的不一樣

武漢小區用「垃圾車運送」平價肉！

鍾南山：新冠病毒可能從「淋浴器傳染」

更多熱門

相關新聞

姊抱弟被活埋　救難隊見雙屍痛哭

姊抱弟被活埋　救難隊見雙屍痛哭

福建泉州市欣佳酒店7日發生坍塌，截至10日救援已持續到第4天，目前已經知道有20人死亡，42人脫困，還有9人待搜救中。廈門消防隊10日上午找到一對年幼姐弟，4歲姊姊緊緊抱著2歲弟弟躺在廢墟中， 2人被發現時已經沒有呼吸心跳。

52小時恐怖活埋　泉州母子獲救

52小時恐怖活埋　泉州母子獲救

12歲童獲救第一句話：媽媽在我下面還活著　酒店倒塌已10死

12歲童獲救第一句話：媽媽在我下面還活著　酒店倒塌已10死

泉州欣佳酒店坍塌已致10死

泉州欣佳酒店坍塌已致10死

關鍵字：

泉州欣佳酒店泉州酒店坍塌酒店坍塌

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／譚德塞：新冠肺炎有大流行特徵

劉樂妍沒隔離就開刀：我等不了14天！「求救衛生局」錄音曝光

謝和弦「突遭路人包圍群譙」　莉婭緊抱護他上車

快訊／湯姆漢克斯確診新冠肺炎

爵士巨塔戈貝爾確診新冠肺炎

誰把疫情傳進義大利？謎底揭曉

台中警性侵酒醉女大生！她男友聽完：喔

18台人拒檢真相　知情家屬還原

花蓮男群聚挑釁謝和弦　影片曝光！

蔡宜芳為何愛大20歲大叔？　她揭3大真相網跪了

湯姆漢克斯和妻子確診新冠肺炎！　認「出現5症狀」

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

日本超商想買台灣口罩　經濟部長回應了

牙醫老公氣炸離家　寫真女星「挺6個月身孕」被提離婚

真實感染數更多　義男見嘸父母屍爆哭

更多

最夯影音

更多
口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？
「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

日薪300照做...他分享勵志經歷　街頭演出2年存「人生第一桶金」

日薪300照做...他分享勵志經歷　街頭演出2年存「人生第一桶金」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面