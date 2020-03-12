媽媽護著女兒，爸爸護著媽媽...一家5口被活埋全喪命！差1天就解除隔離

記者蔡儀潔／綜合報導

在7日發生的泉州欣佳酒店坍塌事故中，來自湖北黃石的蔡子陽一家五口11日確認罹難，5人中有3名兒童，分別是7歲、5歲、2歲半，按照原計劃，他們一家8日將解除隔離。當救援隊找到他們時，現場人員都被震驚了，「搜救中發現，媽媽護著女兒，爸爸護著媽媽，2個兒子在2米左右距離，應該是在另一張床。」

▲蔡子陽一家5口被發現時已不幸離世。（圖／翻攝自秒拍）

據《華商報》報導，蔡子陽來泉州打拼十幾年了，受疫情影響，2月22日他們才返回準備復工，然而剛到泉州時，就被要求到欣佳酒店隔離。弟弟蔡子良表示，「因為我們是湖北籍，不能居家隔離，必須集中隔離，哥哥一家五口住在507房間，他住在514，2間房在走廊對面，中間隔著7間客房。」

蔡子良說，欣佳酒店的房費每天200多元人民幣，14天下來，一間房子需要支付3000多元人民幣的費用，按照原定計劃，8日早晨他們就可以回家了。但事發當天，他剛點了外送等待吃晚飯，接近6點時房子突然搖晃了一下，「轟」的一聲，然後又沒動靜了。

過了1個多小時，整棟樓房再次劇烈搖晃，天花板上開始墜落碎塊，蔡子良慌忙朝著門口跑去，剛走到門口就被砸暈，再醒來時，已經接近晚上9點了，門框下形成了一個小空間，讓他有喘息的機會，他嘗試動了一下，左腳被壓住了動不了，手機就在旁邊，他給哥哥嫂子打電話沒人接。

▼3個小孩生前畫面令人心碎。（圖／翻攝自秒拍）

當天晚間10點，蔡子良獲救了，全身多處骨折，然而他卻沒有找到哥哥一家五口，「事後再看廢墟照片，房子是朝著哥哥家住的那邊倒下去的，我住這邊翹起來了。」

消息傳出後，網友紛紛表示痛心，「原本好好的家庭 都是因為這個酒店呵呵」、「太難過了這個新聞馬上就能出來了 馬上就隔離結束了 然後發生這樣的事情」、「三個小孩都未滿十歲」、「憤怒，傷感，悲哀，難過，五味雜陳，TMD這是活生生的人禍啊！」。

福建泉州市欣佳酒店3月7日發生坍塌，截至3月11日12時45分，現場搜救出受困人員70人，死亡28人，其中26人救出時已無生命體征，2人送醫搶救無效死亡。

▼ 蔡子良說，酒店是朝哥哥家住的那邊倒下去的。（圖／翻攝新京報）