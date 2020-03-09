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12歲童獲救第一句話：媽媽在我下面還活著！　酒店倒塌已10死22人待援

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▲▼官方證實：泉州欣佳酒店倒塌「埋壓70人」！驚悚空拍圖曝光　6樓瞬間變平地。（圖／翻攝微博）

▲目前，事故調查組已經成立，該樓房屋主也已被公安部門控制。（圖／翻攝微博）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸福建省泉州鯉城區欣佳酒店7日晚間發生坍塌，根據泉州市應急救援工作領導小組的資料，截至9日上午8時，已搜救出受困人員49人，其中10人死亡，正在搜救的還有22人。一名12歲男童獲救時的第一句話是「媽媽在我下面還活著」，而男童母5小時後也平安被救出。

據官方初步調查，這棟建築物建設於2013年，2018年改造為欣佳酒店，並於當年6月開業，酒店有各類客房共計66間。新冠肺炎疫情發生後，該飯店被作為集中醫學觀察點。事發時，酒店內共入住重點疫區或有相關旅居史58人，經過核酸檢測均為陰性；此外，還有管理、服務等人員16人，另有租在該棟大樓的車行人員6人。

12歲男獲救第一句話：媽媽在我下面還活著！　欣佳酒店倒塌已10死22人待援。（圖／翻攝福建消防微博）

▲▼消防人員救出男童並幫他戴上安全帽。（圖／翻攝福建消防微博）

12歲男獲救第一句話：媽媽在我下面還活著！　欣佳酒店倒塌已10死22人待援。（圖／翻攝福建消防微博）

據了解，今年春節前，房屋業主將一樓出租的超市收回重新改裝。3月7日晚上7時，房主接到現場施工人員電話稱，在進行作業的一樓房屋一根柱子發生變形；3到4分鐘後，樓體整體坍塌。目前，事故調查組已經成立，該樓房屋主也已被公安部門控制。

根據泉州市應急救援工作領導小組的資料，截至9日上午8時，現場已搜救出受困人員49人，其中10人死亡，正在搜救的還有22人。

一名12歲男童8日上午11時許被救出，第一句話就是「媽媽在我下面還活著。」福建消防也在微博更新搜救進度，下午1時14分說，「小孩子的媽媽上半身已經出來了，部分身體還被卡住，消防救援人員給她餵水，救援工作正在進行中」；下午4時36分，消防員將小男孩的媽媽成功救出，「生命體徵平穩，加油。」

12歲男獲救第一句話：媽媽在我下面還活著！　欣佳酒店倒塌已10死22人待援。（圖／翻攝福建消防微博）

▲▼消防人員搜救中，可見男童媽媽上半身已出來。（圖／翻攝福建消防微博）

12歲男獲救第一句話：媽媽在我下面還活著！　欣佳酒店倒塌已10死22人待援。（圖／翻攝福建消防微博）

12歲男獲救第一句話：媽媽在我下面還活著！　欣佳酒店倒塌已10死22人待援。（圖／翻攝福建消防微博）

▲▼消防救出男童的媽媽。（圖／翻攝福建消防微博）

12歲男獲救第一句話：媽媽在我下面還活著！　欣佳酒店倒塌已10死22人待援。（圖／翻攝福建消防微博）

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