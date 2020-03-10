受困68小時獲救！泉州欣佳酒店坍塌現奇蹟　又救出1男

▲泉州欣佳酒店坍踏意外，又救出一人。（圖／翻攝人民日報）

記者曾俊豪／綜合報導

福建泉州市欣佳酒店7日發生坍塌，第一時間造成71人活埋，在救援工作持續進行下，10日傍晚又傳出好消息。一名男子被救援人員從斷垣殘壁中救出，從事發到獲救，已經過了整整68個小時。

《人民日報》報導，救援人員經過逐層探測、逐層剝離、逐層搜救，泉州市消防救援支隊隊員在10日13時30分，通過生命探測儀探測出疑似有生命跡象。

救援人員立即通過探測儀探測、擴音器喊話、敲擊等方式進一步縮小搜救範圍和確認情況，大約14時左右，從縫隙中傳來受困者敲擊的呼救，證實有生命跡象。

這時，救援人員開始信心喊話，「不要著急，自己平靜一下，讓自己安靜下來，我們兩邊同時要進去了，現在保持體力最重要。」、「你能不能幫我看一下，你旁邊有沒有人，有幾個人你敲幾下」「你有沒有被什麼東西壓住，有的話就敲一下，沒有的話敲兩下」，希望獲取更多訊息，方便救人。

報導指出，由於坍塌的建築物結構複雜，不僅有工字鋼梁柱，又有鋼筋混凝土樓板、磚混樓板，人工破壞拆除的難度大，救援人員最終決定採用氣割、液壓破拆、手拋等手段，打通救援通道。

救援人員在15時20分，終於打通一條救援通道，但是極微狹小，僅能夠容納一個人進入。為了把握救援時間，救援人員仍然匍匐進入洞內。隨著救援通到延伸，在16時38分救出這名受困人員。

▲泉州欣佳酒店疑似因為過度施工造成房屋結構改變。（圖／翻攝微博）