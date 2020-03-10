歷經52小時恐怖活埋...泉州母子深夜獲救！12歲小弟「5字回應」惹淚目

▲欣佳酒店倒塌，造成71人受困。（圖／翻攝微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

福建泉州市欣佳酒店7日發生坍塌，截至今（10）早6點50分，已造成18人死亡，正在搜救的還有12人。不過9日晚間現場傳出好消息，一對母子在被困52小時後成功獲救！12歲的男孩被救出後，還能夠清楚說出自己的名字，目前2人均已送醫。

綜合陸媒報導，在9日晚間8點左右，消防員通過生命探測儀，在欣佳酒店坍塌事故現場發現一對母子，並3次與他們對話，孩子12歲左右。由於被困人員的區域被鋼構件、樓板層層埋壓，且被壓超過48個小時，周圍情況不明，為避免給被困人員造成二次傷害，救援人員只能用手工器械及徒手清理木板、磚塊、鋼筋等障礙物，開闢救援通道。

時間一分一秒過去，消防人員不斷向母子喊話，「身體情況怎麼樣？」瓦礫堆中的小男孩用清脆聲音回應，「很好！有水喝！」隨著救援深入，破拆難度越來越大，消防救援人員只能單人作業，趴著、跪著、躺著，徒手清理木板、磚塊、鋼筋等障礙物，一寸一寸開辟救援通道。

經過近3小時的救援，救援人員在晚上11點07分，終於開闢出一條生命通道，母子二人先後被救出，而此時他們已經被困了近52小時。男孩被救出後，還能夠清楚地說出自己的名字。目前，二人已送醫。

▼12歲的男孩被順利救出。（圖／翻攝自新聞聯播）

這個生命奇跡讓大批網友淚目，紛紛大呼「加油」，「被困人員堅持住，救援人員辛苦啦」、「不到最後不放棄，是對生命的尊重。感謝消防員小哥」、「平安就好」、「太棒了！今天最好的消息」、「母子成功救出來了，還活著！據母親說，旁邊還有一個20歲的男孩」。

截至3月10日6點50分，現場搜救出受困人員59人，死亡18人，其中16人救出時無生命體征，2人送醫搶救無效死亡，正在搜救的還有12人。

▼截至3月10日6點50分，事故造成18人死亡。（圖／翻攝微博）