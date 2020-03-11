4歲姊災難中「緊抱弟弟」被活埋！　救難隊員挖開見雙屍痛哭

▲欣佳酒店坍塌，4歲姊災難中緊抱弟弟被活埋。（圖／翻攝微博）

記者趙蔡州／綜合報導

福建泉州市欣佳酒店7日發生坍塌，截至10日救援已持續到第4天，目前已經知道有20人死亡，42人脫困，還有9人待搜救中。廈門消防隊10日上午找到一對年幼姐弟，4歲姊姊緊緊抱著2歲弟弟躺在廢墟中， 2人被發現時已經沒有呼吸心跳。

根據大陸《泉州晚報》報導，40多名廈門消防人員從10日凌晨3時許輪番上陣搜救，並於凌晨6時20分許發現受困在酒店廢墟中的一對姊弟，發現時4歲姊姊雙手緊緊抱著2歲弟弟，8時30許才陸續將2人從廢墟中救出，遺憾的是2人已經死亡多時，讓在場的消防人員忍不住悲傷、放聲痛哭。

▲救難隊員在廢墟中尋找失蹤的民眾。（圖／翻攝微博）

一名參與現場救援的消防隊員哀傷說，「我們都有孩子，年紀也很小，看到這種場景，大家都忍不住了」、「我們不放棄任何救援機會，期待生命奇蹟」。消防隊將繼續在現場搜救，希望能把所有失蹤名單全部找到。

據悉，泉州市欣佳酒店7日發生坍塌，第一時間造成71人被活埋，救難人員立刻趕到現場搶救，使用生命探測儀等工具逐層探測、逐層剝離、逐層搜救，截止10日為止已搜救出62人，其中42人受傷，20人遇難。