張益贍偷吃蔡宜芳被網友灌爆　緊急關閉臉書

▲張益贍、蔡宜芳。（組合圖／翻攝自張益贍臉書、記者徐斌慎攝）

記者黃巈禾／台北報導

已婚的50歲的張益贍，11日被爆出與民眾黨團助理蔡宜芳發生「不倫保母戀」，兩人在車上擁吻、摩鐵開房。面對婚外情曝光，張益贍對外表示「深感抱歉」，並辭去台北市文化基金會副執行長一職，黨籍也遭開除。另外，他也疑似關閉臉書，只剩舊帳號。

蔡宜芳第一時間火速關閉臉書，而還沒關閉臉書的張益贍被網友肉搜、灌爆，連過去在臉書上化身文青寫的短詩被一一破解，像是曾在2019年12月19日發表一篇「合而為一」文章，其內容寫道「妳遺失的我錯過的十九歲，在復刻的指環上合而為一」，巧合的是張益贍與蔡宜芳兩人相差19歲。

該文章還提到「妳的分針是加速度的順流，我的時針是緩慢慢的逆流，重疊在凌晨十二點零三分」，恰好與蔡宜芳生日相同，疑似是一篇愛意滿滿的告白文。

除了寫詩向蔡宜芳示愛，張益贍也被網友挖出，他曾在2019年10月提到，若道歉有用，「那需要警察幹嗎？」對比他現在面對偷腥曝光，立刻對外表示「深感抱歉」，顯得格外諷刺。

張益贍請辭台北市文化基金會副執行長一職、黨籍遭開除之後，疑似將現在使用的臉書帳號關閉，僅剩舊的臉書帳號，而舊的臉書帳號2018年6月21日就不使用。