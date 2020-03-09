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彩券扔桌上一個月「爽中2202萬元」　他傻眼狂驗5次才領獎！

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▲▼樂透,彩券,中獎。（圖／達志影像／示意圖）

▲男子亂丟彩券，差點因此錯過大獎。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

加拿大薩斯喀徹溫省(Saskatchewan)一名男子買了彩券後卻隨意扔在桌上，直到1個月後才突然發現中大獎，那張差點被丟掉的彩券‧價值竟然高達加元100萬元（約台幣2202萬元），嚇得他趕緊前去領獎。

居住在雷吉納市(Regina)的男子尼胡斯(Bradley Nyhus)5日領獎時表示，這張彩券他於1月底在拉德維爾(Radville)一間商店購買後，便隨手丟在家中桌上，直到近日才想起來自己應該兌獎看看，「它就在我的桌子上躺了3至4個星期，也許還更久，直到某次我為了準備約會要去洗車和加油時，突然發現它還在哪裡。」

沒中過獎的尼胡斯抱著姑且一試的心態，掃描了彩券條碼對獎，才發現自己就是幸運得主，「我先看到了1，然後後面有好多個0，我一開始還以為那是系統錯誤的代碼」，為了慎重起見又找了2名票務檢查員幫忙，一共檢查了5次才終於相信自己中獎。

抱得大獎的尼胡斯，計畫將獎金用來償還3個女兒的學貸，如果還有餘額的話，可能會用來投資或是考慮退休，他表示，「我每次都會和購票小姐開玩笑說，『拜託讓我贏一次』，如今我真的中獎了。」

►他奶奶的美麗小秘訣！

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