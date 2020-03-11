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再一次！湖北潛江市「前一日宣佈解封」…1天後又變卦：通告取消

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▲▼武漢肺炎，新型冠狀病毒，湖北封城，湖北封村。（圖／路透）

▲新冠病毒重襲湖北。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北省此前作為新冠肺炎疫情的中心，不少城市先後宣佈封城，不過隨著疫情漸漸控制，潛江市政府10日研究決定「解封」，成為湖北首個解除封鎖的城市。不過，不到24小時，11日突然又變卦，當地政府急發通告宣佈，昨日的政策無效。

湖北潛江市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部，週二（10日）上午召開專題會議，決定將解除市域內所有交通卡口，全面恢復正常生產生活秩序。

會議對當前及下階段統籌做好疫情防控和經濟社會發展工作進行研判和安排部署，並決定於近日全面恢復潛江市正常生產生活秩序，解除市域內所有交通卡口，恢復所有公共交通；至於企業也將全面復工復產，而具體細節則以指揮部辦公室通告為準。

不過，11日上午，當地政府突然又官宣表示，「為落實分區分級分類分時差異化疫情防控策略，現對市新冠肺炎疫情防控指揮部發佈的第26號通告予以取消，全市繼續實行嚴格交通管制、人員管控，堅決打贏疫情防控人民戰爭、總體戰、阻擊戰。」

此前，武漢封城1個月後，2月 24日中午宣佈外地人等符合條件者可出城，即日起生效，但到了下午突然政策大轉彎，再度發公告指出該通告為未經同意所發出，因此「無效」。

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▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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