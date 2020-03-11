義國外長求救「缺乏醫療設備」　王毅：願提供物資協助

▲中國外交部長王毅表示願意協助義大利抗疫。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

義大利新冠肺炎疫情升溫，至11日止，境內死亡病例攀升至631起，確診個案達到10149例。其外交部長迪馬尤（Luigi Di Maio）近日與中國國務委員兼外長王毅通話，向中方尋求提供醫療物資和設備。王毅回應，中方不會忘記，在中國抗擊疫情最困難的時侯，義大利給予寶貴支持，願意提供物資協助，並派醫療小組協助抗疫。

中國外交部網站公告，通話中，迪馬尤向王毅介紹當地疫情的最新情況，也感謝中方給予慰問和支持，充分體現兩國人民之間的傳統友好。他提到，當前義大利疫情十分嚴峻，政府正密切關注和學習中方抗疫的成功經驗，採取有力舉措阻止疫情擴散。

迪馬尤表示，義大利正面臨醫療物資和設備短缺的困難，希中方幫助解決燃眉之急。此外，旅居義大利的華人、華僑在抗疫工作中發揮積極作用，義大利將繼續全力照顧好他們的健康和安全。

▲因應新冠肺炎疫情，義大利宣布「封國」。（圖／路透）

王毅回應，作為義大利的好朋友和全面戰略合作夥伴，中方充分理解義大利方面對的挑戰，「疫情無國界，是人類的共同敵人，需要國際社會團結應對。中方始終秉承人類命運共同體理念，既要全力保障中國人民的健康安全，也要為全球公共衛生安全事業作出貢獻。」

王毅提到，在中國抗擊疫情最困難的時侯，義大利給予中方寶貴支持。雖然目前中方自身對醫療物資還有較大需求，但將克服困難，向義方提供口罩等醫療物資援助，加大力度向意出口急需的物資和設備。如義方需要，中方也願意派出醫療小組協助抗疫。

據統計，義大利新冠肺炎疫情升溫，境內死亡病例攀升至631起，確診個案暴增977例，達到10149例。鄰國相繼祭出邊境管制和停課等因應措施，防止疫情在國內擴散。

▲義大利新冠肺炎確診病例破萬。（圖／路透）

