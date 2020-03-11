「中國警察暗夜護送疫區中生回成大」　男網PO假新聞判罰2萬

▲台南1名邱姓男子，在其臉書散布疫區中國學生在中國警察的護送之下，趁著夜色回到成功大學校區」等不實謠言，被台南地院依社維法判處罰鍰二萬元。（圖／翻攝自邱男臉書）

記者林悅／台南報導

1名邱姓男子在臉書PO出一則「獨家新聞」，指整批的疫區中國學生在中國警察的護送之下，趁著夜色，已經回到了成功大學校區，從此台南東區淪陷，最近旅遊，請不要來台南，疾管署發現報警查辦，邱男雖致歉刪文，但台南地院認為邱男散布謠言，依社維法裁罰鍰2萬元，可上訴。

判決書指出，邱姓男子於2020年2月3日深夜11時26分許、同日時28分許，在台南市住處以臉書帳號公開發布一則「獨家新聞」，內容：「整批的疫區中國學生在中國警察的護送之下。趁著夜色，已經回到了成功大學校區。從此台南東區淪陷。最近旅遊，請不要來台南。」之貼文，並公開張貼拍攝之照片6 張。

而後再公開發布一則「中國學生已經回到台南成功大學了。她們直接在台南市區馬路上夜跑。」之貼文，並公開張貼動態影片，於影片中自己加入口述旁白稱：「現在為你錄影的，是一群中國學生，剛好在警察的保護，他們從中國撤離回到臺灣，從中國大陸整群的中國留學生，現在回到成功大學，非常可怕，他們就把這些人都放進來了，這不是第一批，這是我剛好路過看到的這一批，還有更多批的學生都已經先放進去了，現在整個成功大學淪為疫區，台南市東區已經淪陷。」等語，以上內容均設定為公開，可供不特定民眾閱覽、點擊、留言、分享等。

案經衛福部疾管署發現，蒐集檢附邱男之臉書貼文及張貼之照片、動態影片、民眾回應或留言等之翻拍照片，於2月17日移請調查，警方將他傳喚到案，並依違反社維法罪嫌送辦。

台南地院審理查出，邱男在其臉書上另貼文自承：「本人再度向台南人道歉。什麼病毒擴散的新聞，都是不實消息。本人不該散佈謠言。擾亂社會安寧。」等語，足證移送事實可以認定。另，中央流行疫情指揮中心業於2020年1月26日發布命令限制陸生自即日起至2月9日暫緩來台，且據查證成功大學駐警隊，邱男所指學生為參加成功大學舉辦營隊活動之國內學生，並非中港澳留學生，顯見邱男首貼之言論，為不實之內容，係屬謠言，且邱男貼文也有網友留言質疑其貼文內容之真實性，然邱男未善加查證，即散佈不實之內容，邱男之貼文內容及公開張貼之照片及影片，引起網友害怕稱「瘟疫！」，邱男所為顯已造成民眾恐慌，邱男散佈謠言，所為足以影響公共之安寧。

法官認為邱男係違反社會秩序維護法第63條第1 項第5 款散佈謠言，足以影響公共安寧之非行，應依法論處。且邱男前已因在臉書社群網站上以公開貼文之方式，犯散布文字誹謗罪，遭判處拘役50日，經台灣高等法院高雄分院刑事判決確定在案，法官裁定邱男散佈謠言，足以影響公共安寧，處罰鍰新台幣2萬元。

►有75%酒精，必備必買必囤！！