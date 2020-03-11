幕後／陸方妥協讓乘客穿防護衣原因曝光　有人瞥見關鍵一幕

▲武漢台商專機返台，台商穿隔離衣搭車離開。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

第二批武漢返台包機，在乘客準備登機東航時發生一個插曲，中國方面要求乘客只需戴口罩，拒絕穿防護衣，導致雙方僵持不下。據現場台商表示，關鍵轉折是有眼尖鄉親發現，東方航空駕駛艙的機組員，都穿好全套防護衣，開始議論為何台灣乘客不能穿，最後中方在壓力下只好妥協，讓班機順利返台。

據現場等待回台的滯留人員表示，原本收到的通知，是傍晚5點跟8點，可以分批登機出發，但中方跟機場人員不斷有小動作，在第二班東航班機方面，也發生一個插曲，中國方面要求乘客只需戴口罩，拒絕穿防護衣。

據台商人士表示，台灣的醫護人員非常堅持，要求滯留的乘客都必須穿上早已經準備好的防護衣與裝備，認為不能讓台灣民眾承擔感染的風險，導致雙方僵持不下。

據了解，當中國官員刁難檢疫工作的同時，關鍵轉折在於，在候機室等待的眼尖鄉親，發現停在一旁的東航班機上，機組人員都全副武裝穿上全套白色的防護衣。

據轉述，正因為這一幕，讓台灣鄉親覺得疑惑，為何機組人員可以穿防護衣，而乘客卻沒有防護衣可以穿？而且先前早有告知大家，在包機上必須遵守防疫的規定，叮嚀要穿好防護衣等，因而掀起反彈。最後，乘客們紛紛自主表達願意配合，大陸官員才放棄堅持。

▲武漢台商專機返台，東方航空班機進入機棚檢疫。（圖／記者林敬旻攝）