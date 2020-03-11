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養老院群聚感染！　媽媽剛死女兒卻接護士電話：她體溫很正常

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▲▼柯克蘭生活護理中心（Life Care Center of Kirkland）／美國華盛頓州金郡城市柯克蘭的一家療養院進行封院。（圖／路透）

▲柯克蘭生命照護中心。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，美國確診病例數已破1,000人，其中31死，而疫情最嚴重的華盛頓州，當地柯克蘭生命照護中心(Life Care Center of Kirkland)爆發群聚感染，目前已有19人死亡。一名女子近來便控訴，她的母親死亡後，護士居然還打電話告訴她，「你的母親體溫正常，所有狀況都很好。」

女子赫里克(Pat Herrick)表示，她的81歲母親是柯克蘭生命照護中心的居民，4日晚間她嘗試聯繫對方時，護士告訴她，剛把母親抱上床睡覺，情況一切安好，結果5日凌晨3時30分便接到電話通知母親已經逝世，「我很震驚，因為感覺她的健康情況良好。」

但更令赫里克傻眼的是，7小時後她又接到照顧中心來電，一名工作人員告訴她，「不用擔心，你媽媽的體溫很正常」，讓她忍不住反嗆，「那真是太好了，可是我媽凌晨3時30分過世了」。

赫里克表示，自從醫院爆發群聚感染的消息後，她一直希望醫院能趕快讓媽媽接受新冠病毒檢測，尤其得知媽媽的室友一直在咳嗽後來還去世了，「對許多家屬來說，院方的病毒檢測仍然是一個大問題，我媽的室友幾乎都死光了」。

當地媒體報導，柯克蘭目前已經傳出26名死亡案例，其中19人確診感染新冠肺炎，但仍有7人無法確定死因，如今赫里克的母親也身亡，她仍在等待當局能夠給一個答案。

▼華盛頓州目前為美國疫情最嚴重地區。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎,新冠病毒,美國,華盛頓州,柯克蘭（圖／達志影像／美聯社）

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