聖母峰去年人肉塞車「跨屍體」　尼泊爾太窮...今年續發許可證1人33萬！

▲聖母峰去年大排長龍。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合編譯

2019年11名登山客死亡或失蹤，尼泊爾原本頒布新規定，希望減少菜鳥登山客攀聖母峰，降低死亡人數。但現在新消息傳出，尼泊爾政府不會實施新規，因為每人攀登許可證的1.1萬美元費用，是很重要的現金來源。

根據「紐約時報」報導，世界第一高峰聖母峰（Mount Everest，又稱「珠穆朗瑪峰」）是許多人的人生清單，但去年登山季爆出數百名登山客鉤在同一條安全索上排隊，很多人的氧氣瓶不斷減少，甚至有數人死亡，必須跨過死者屍體，在國際上引起關注。

這是多年來不斷被提出的問題，近來許多自大、無經驗的登山客，花錢買行程就想登頂，外加山上長期以來設備不完善，讓聖母峰成為了一個2萬9千英呎高的馬戲團。

▲登山客們在嚴峻的狀態下等待。（圖／路透）

尼泊爾政府去年8月提出，要求所有申請攀登聖母峰的登山客，都必須有高海拔的登山經驗，通過健康檢查，且受過相關訓練，並擁有專業嚮導陪同，才准許獲得許可證。

尼泊爾旅遊部長阿迪卡里（Kedar Bahadur Adhikari）表示，新規定至今還未獲得多個政府部門核准，包含國防部、法律部、財政部與森林部。他表示，官員們需要觀察尼泊爾探險運營協會是否同意這些規範。

尼泊爾登山協會主席拉馬（Santa Bir Lama）是協助起草新安全法規的人之一。他表示，尼泊爾令人絕望的財務狀況是法規延遲的主要因素，如果政府願意，其實可以在數周內通過法案。

拉馬也說道，尼泊爾是亞洲最貧窮的國家之一，而聖母峰許可證每人人均費用11,000美元（約33萬元新台幣），為他們提供了重要的現金流，「如果發生意外，旅遊部應該自行承擔責任，沒人希望死在尼泊爾」。

阿迪卡里表示，限制攀登許可證的數量是無法採取的措施之一，去年官方發出創記錄的381份，不包含尼泊爾的支援人員，今年預估會發出超過400份，「我們希望今年不會出現塞車」。

由於聖母峰相當險峻，許多遺體至今沒能從山上運下來，可能有超過百具遺體被冰封在現場，由於運送遺體下山非常危險，有許多幾十年前的屍骨、老舊靴子如今已成為登山客的路標。