雪霸監測相機失蹤　「連鐵架都沒了」山友怒：仙境被貪婪汙染…

▲雪霸休閒農場。（圖／資料照）



記者陳凱力／苗栗報導

苗栗縣雪霸國家公園14日發生2台監測高山杜鵑的相機不翼而飛，管理處人員將訊息張貼至臉書社團，引起山友們憤怒，痛罵「如此惡劣行徑，會是山友所為嗎？高山教育的普遍推動，顯然已刻不容緩！」也紛紛呼籲竊賊「有拿的山友快還人家⋯好嗎！不要把台灣登山人的水準⋯給降低了！讓我們大家來維護～台灣最美的風景～誠實溫暖的台灣人心❤️！」

▲5.9K處相機連鐵架都不見。（圖／翻攝雪霸國家公園登山資訊分享站，下同）



雪霸國家公園管理處於14日在臉書社團「雪霸國家公園登山資訊分享站 Shei-Pa National Park Climbing Forums」貼文指出，「最近中興大學研究團隊發現，他們架設於雪東線6K及5.9K用來監測杜鵑的自動相機遺失了，5.9K處相機及鐵架整個都不見；6K處則是

▲6.0K處只剩鐵架。

山友們痛罵，「化外仙境的高山竟然被貪婪之心污染了，期盼誤入歧途者早日回頭啊」、「一定不是山友！只有畜生才會！」、「祝小偷讓山神請去下棋，永遠不要下山。」、「如此惡劣行徑，會是山友所為嗎？高山教育的普遍推動，顯然已刻不容緩！」也紛紛呼籲竊賊「有拿的山友快還人家⋯好嗎！不要把台灣登山人的水準⋯給降低了！讓我們大家來維護～台灣最美的風景～誠實溫暖的台灣人心❤️！」

這2台鄰近雪山東峰雪東線6K及5.9K的監測相機已架設多年，平日以縮時攝影的方式記錄高山杜鵑的生長情形，但研究人員14日上山後卻發現2台相機不翼而飛，由於6K處相機失蹤、只剩鐵架，而5.9K處相機甚至連鐵架都消失，因此雪管處也懷疑相機失蹤應是「人為竊取」，並上網OP文，希望山友能提供相關線索。

雪管處副處長鄭瑞昌表示，目前已請處內同仁員進行了解，也先查詢是否是其他單位的執行人員，誤以為案子結束，不慎誤拆。

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