友登山失足遭網友酸：上廁所跌倒！他怒回嗆「你生小孩沒屁眼」挨罰4千

▲李男好友登山時意外失足落山谷，網友見此新聞時於下方留言「應該是上廁所摔落」，讓李男氣憤不已忍不住回嗆。（示意圖，與本案無關／記者陳崑福翻攝）

記者徐愷昕／苗栗報導

李姓男子與好友相約登山，未料途中友人竟意外失足摔落山谷，整起事件登上新聞後，李男見鍾姓網友在新聞留言處寫下「應該是上廁所摔落」，氣憤不已，直接回嗆鍾男，「說話和畜生沒兩樣」、「誤人子弟的老師」、「生的小孩沒屁眼」等話。鍾男認為自己人格遭辱，憤怒提告。法院審結判罰李男4千元，得易服勞役4日。

李姓男子日前與好友相約登山，怎料途中友人卻意外失足摔落山谷，傷勢嚴重被送往醫院急救。整起事故被媒體報導出來後，1名鍾姓網友在新聞留言處寫下，「應該是上廁所摔落」！李男一見此言論，瞬間理智線斷裂，他認為好友當時仍在醫院救治中，鍾男不應不了解實情就亂說話，氣憤之餘跑去臉書社團「山難訊息通報」大發洩一番。

李男2018年4月30日凌晨於臉書「山難訊息通報」社團寫下，「你專吃屎的唄」、「你就不怕生小孩沒屁眼」、「尖酸刻薄的蠢東西」、「說話和畜生沒兩樣」等話大嗆鍾男，甚至還在調查鍾男背景後直接嗆，「你這種人也配當XX教育協會理事，說到底也只是個誤人子弟的老師」，認為鍾男應該多留些口德，並向當事人家屬道歉。鍾男見到此文章，覺得自己人格遭貶損，怒至法院提告李男公然侮辱。

苗栗地院審理時認為，李男言論確實已貶損鍾男人格，使他精神上、心理上感到難堪，雖2人目前仍未達成和解，但考量李男犯後坦承犯行，審結判處4千元罰金，得易服勞役4日。仍可上訴。

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