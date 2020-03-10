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蔡英文「國家抗疫隊」得分　「中鋒」陳時中背後還有10人助攻

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▲總統蔡英文慰問疫情中心。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文、行政院副院長陳其邁（左）與衛福部長陳時中（右）。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／特稿

新冠肺炎疫情延燒近2個月，蔡英文政府初步抗疫成果見效，執政支持度也隨之攀升，且在世界疫情升溫之下，「台灣經驗」也一直被世界各國盛讚。其實，背後正是蔡英文「國家抗疫隊」裡，各個角色球員各司其職的成果。

國民黨新任主席江啟臣10日在立法院會中，質詢行政院長蘇貞昌時，就追問他在防疫中的角色為何，或何時會到防疫的第一線擔任指揮官？蘇貞昌答詢時，歸功於陳時中，而大家都在背後支持。

事實上，如果真要形容，行政團隊或許就像一支「國家抗疫隊」，蔡英文當然是球團GM，而副總統陳建仁在2003年時，就在第一線抵抗SARS，不僅有專業也有經驗，正是這次抗疫工作中的「球團總顧問」角色。

那蘇貞昌呢？那或許就是球隊的「總教練」，負責球隊戰略、各式協調；而行政院副院長陳其邁為「執行總教練」，負責畫戰術、調整場上進攻與防守節奏。

至於中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，從知名度不高的閣員突然爆紅，猶如當年台裔球星林書豪在NBA掀起「林來瘋」；從網路到政壇，冒出許多「中粉」外，甚至有所謂要「順時中」，不要「逆時中」等語，意指防疫要團結，就得聽「阿中部長」的。

在一支球隊裡，陳時中被形容是場上5人中的「中鋒」角色，在防守時，他的高度與中樞位置，最能清楚看見對手的跑位、隊友的站位，不時能在場上提醒大家補位、換防或包夾，並親自捍衛不得擅入的禁區。

▼外交部長吳釗燮。（圖／記者李毓康攝）

▲▼立法院新會期開議，外交部長吳釗燮。（圖／記者李毓康攝）

那麼「前鋒」鋒衛角色呢？有人就點名了外交部長吳釗燮與交通部長林佳龍。其中，吳釗燮在外交的第一線，當有國人旅外不得入境、滯留日本等，外交系統便負責協調，給予國人協助；此外，當世界衛生組織把台灣錯列在中國之下，導致多國誤解，造成防疫與國人困擾時，他除了極力協調與抗議外，更召集國際友人一起發聲。

至於林佳龍，從小年夜開始跟業者溝通，年後旋即提出紓困振興方案，第一時間穩定民心，也阻止產業信心崩盤；此外，他也在武漢封城前2天，下令「三停」，包括停止陸客團入台、停止國人赴陸旅遊、停止在台陸客團行程提早離境，同時要求邊境管制入境旅客填寫健康聲明卡，以及暫停小三通、縮減中國航點、提早要求國籍航空準備暫停兩岸航班等，堪稱「決戰邊境」，成為國內確診案數量至今仍未大爆發的關鍵決策。

▼交通部長林佳龍。（圖／交通部提供）

▲▼林佳龍今日視察桃機防疫專車狀況。（圖／交通部提供）

接著，「後衛」球員，有人點名經濟部長沈榮津，在國內外口罩嚴重短缺下，政府決定自行生產時，他在短時間內，調度物資及協調產能，完成本來半年才能達成的工作，火速將口罩產能提高到日產千萬片，補足口罩不足的後勤。

至於另一位「後衛」角色球員，則是負責國內事務的內政部長徐國勇。在居家檢疫民眾違背規定，到處趴趴走或失聯時，警政署下達採「重大案件」辦理，而移民署也採取邊境管制，協助防疫不要出現破口。

此外，被日本稱為「天才IT大臣」的行政院政務委員唐鳳，帶領民間工程師合作建置「口罩供需資訊平台」，提供健保特約藥局登錄進貨及銷售等資訊，供民眾查詢；而國防部長嚴德發也協調後備戰力，協助口罩生產，並由化學兵群執行消毒任務。

唐鳳與嚴德發的角色，不是具高度專業，就是在整體防疫上的關鍵助拳功效，在球隊中屬於扮演「第六人」的角色，在球隊需要時挺身而出。

這支「國家抗疫隊」，樹立了這次新冠肺炎疫情的「台灣經驗」，在國際上被廣為討論，除了歸功於第一線的防疫人員，政府各層級的角色球員有效協調，搭配跑出防疫的戰術，在這場戰「疫」上已經是受到國際肯定的優秀隊伍。

▼行政院政務委員唐鳳。（圖／記者李毓康攝）

▲▼立法院新會期開議，行政院政務委員唐鳳。（圖／記者李毓康攝）

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