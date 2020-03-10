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幕後／專機接回滯留國人沒讓步！採台灣橫濱模式　關鍵轉折在香港

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▲▼中華航空,機場,華航,旅遊,出國,包機,直航,B737-800。（圖／記者李毓康攝）

▲中華航空派專機接回滯留國人。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

滯留中國武漢的台灣人10日晚間將返抵國門。據了解，並沒有外界所稱雙方讓步的問題，事實上兩岸協商一直都在進行，關鍵在於香港採台灣「橫濱模式」後，讓陸方壓力倍增，而本次接回國人，我方提出各項原則，包括「專機模式」、「兩優先、三原則」都順利踩住立場，雙方協商熱點也都聚焦於防疫措施的執行。

回顧第一次協助滯留國人返台，當時於2月3日執行，但問題是，名單被臨時更換，被塞入本來不在名單內的人士，甚至排除諸多弱勢年長者、有用藥需求者等，且在包機上的防疫工作，未落實我方要求等，導致二次包機一直卡關，但事實上，雙方仍一直有在協商。

至於本次能將滯留國人接回，其實本來就已經有協助國人回台的共識，但關鍵轉折在於對岸先前同意香港採「橫濱模式」將港人接回，由於這也一直是台灣方面，向對岸提出的「高防疫」原則，開始出現「為何香港可以，卻不允許台灣」的聲浪，這讓對岸備受壓力。

據了解，對岸同意了「高防疫」的原則，且從上週開始，就陸續針對滯留的台灣人進行初步的核酸檢測；而這也讓我政府看見接回國人的曙光。

知情人士表示，這次其實沒有所謂「讓步」的問題，在給對岸的要求中，就載明採「專機模式」。由於雙方有武漢、台北的定期航線，因此不是過去所謂的「包機」，而是「臨時航班的專機」接回的模式。

知情人士表示，會要求「臨時航班的專機」，就是考量防疫整備上的需要，好比設定座位安全距離等，且預計為二班次，由雙方循原航線班機例各飛一班。

另外，我方也提出「兩個優先、三個原則」要求。知情人士說，在優先方面，是要以「防疫優先」、「弱勢優先」兩個優先為基本立場，確保國人健康。

至於「三個原則」，則是指專機的防疫作業方式。首先，醫護人員需全程隨行，落實防疫優先，在辦理登機前檢疫、協助防護措施穿戴以及航程中防疫、醫療照護。

第二個原則，是人員名單必須由我方確認，人員包括短期滯留、老弱以及有急需醫療照護之病患三類及其家屬，而相關人員登機前必須通過核酸檢測與體溫測量等。

第三個原則，則是最高標準防疫部署，嚴謹健康管理，返台乘員登機前必須穿妥隔離衣、配戴口罩及面罩，依照指定座位入座，航程中不得離開座位，且在抵台後，再經檢疫後前往隔離檢疫所進行隔離檢疫14天。

在協商的過程中，據了解，飛機如何飛，一直就不是問題，甚至可以說是雙方最沒有爭議的部分。事實上，雙方協商的熱點，是在防疫措施如何執行，例如首次東航執行任務時，對方就拒絕讓人員穿著隔離裝備。知情人士說，「部分人士把焦點放在雙方各飛一班，多少有點幫中方帶風向的氣味，但卻沒有反映出專機協商的真正狀況。」

▼香港先前以「橫濱模式」接回港人。（圖／香港政府）

▲▼港府湖北包機1人確診！兩天接回469人「上機前量4次體溫」。（圖／香港政府）

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