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全民防疫感謝醫護　雲林縣政府贈防祈福健康包、防疫錦囊包

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記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內第46、47例新冠肺炎確定病例，雲林縣政府為向堅守防疫第一線醫護人員致敬，與縣內10家企業共同募集2千份「祈福健康包、雲林防疫錦囊包」，發贈給第一線的醫護人員。

▲雲林縣長張麗善，向堅守防疫第一線醫護人員致敬，表達感謝之意，與雲林縣內共8家業者共襄盛舉參與本次「全民抗疫~感恩有您」活動，贊助「祈福健康包」，為醫護人員補充體力。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善，向堅守防疫第一線醫護人員致敬，表達感謝之意，與雲林縣內共8家業者共襄盛舉參與本次「全民抗疫~感恩有您」活動，贊助「祈福健康包」，為醫護人員補充體力。（圖／記者蔡佩旻攝）

張麗善表示，具醫護背景出身的她更感同深受，為向堅守防疫第一線醫護人員致敬，表達感謝之意，與雲林縣內共8家業者共襄盛舉參與本次「全民抗疫~感恩有您」活動，贊助「祈福健康包」，為醫護人員補充體力，另藉此機會同時感謝味王公司贊助表達對居家檢疫/隔離者的關懷。

張麗善指出，縣內10家業者共襄盛舉，錦囊包裡有最重要的集氣祈福、補充好體力的蒜頭精、雞精、多種穀物、花生仁湯、咖啡、泡麵等產品，市值1000元、共2000份贈給台大醫院雲林分院、成大斗六分院等6家雲林責任醫院。

張麗善也呼籲，進出醫院應戴口罩，遵守醫院規定，對抗疫病首要就是「勤洗手」，勿信各類偏方，注意個人衛生、平時勤洗手，並減少用手觸碰眼口鼻，才能遠離疫病，若有身體不適情形，應儘速就醫，另外均衡飲食、適度規律運動及保持正常作息是提升免疫力的不二法則。

愛心業者包含鈺統食品、味全食品、幸鑫食品、凱馨實業、詠統生物科技、元進莊企業、天祥行元祥印刷廠、立瑞畜產、味王與昇樺食品等公司。

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