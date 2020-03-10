傳ECFA要終止！漁業署澄清係假ㄟ：石斑魚輸陸仍維持零關稅

▲漁業署澄清ECFA沒有終止疑慮，因應疫情推紓困振興措施穩定魚價。（圖／漁業署提供）



記者許展溢／台北報導

漁業署今（10日）針對近日傳出漁民不憂心防疫，卻擔心若中央再不與大陸續簽「海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）」，關稅提高恐讓台灣石斑魚流失競爭力澄清，並無此事。自99年與大陸簽訂ECFA後，早收清單之國產水產品項目包括石斑魚、虱目魚等5 品項自102年起關稅均降為0%，108年水產品輸大陸156,305公噸、254,962千美元，兩岸貿易至今都正常。

漁業署表示，因大陸等地受新冠肺炎疫情影響，造成水產品等消費不振，連帶影響我水產品輸陸，也已訂定紓困振興辦法，針對石斑魚產業辦理養殖漁業貸款利息補貼、加強內外銷及獎勵輸銷其他亞洲、歐美、其他國家等相關措施，目前石斑魚產地價格仍然平穩。

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漁業署指出，且陸委會及經濟部多次說明，ECFA本文第16條規定一方終止本協議應以書面通知另一方；協議中沒有所謂10年到期規定，迄今也沒有收到中方單方面中止通知，目前仍依ECFA規定執行。

▲石斑魚。（圖／農委會提供）



漁業署進一步提到，近期赴產地聽取主要產區縣市政府、漁民（業）團體、公協會等意見及需求後，已加強推動鼓勵石斑魚留置飼養、獎勵多元通路業者加強販售、協調國軍增購石斑魚替代進口魚、補助外銷亞洲、歐美及澳洲市場拓銷費用每公斤50-60元/KG、籌辦日本與新加坡等新興市場與拓銷活動、石斑魚與大宗養殖魚種分期及延緩放養、石斑魚加工凍儲措施，以穩定魚價。

對於漁民擔憂終止ECFA，漁業署強調並非事實，此議題為假訊息，請外界勿再以訛傳訛，造成漁民恐慌。而對因疫情影響石斑魚等大宗養殖產業，已擬定漁業紓困振興辦法及相關作業規範，即將發布，日後會持續輔導業者推動及協助穩定石斑魚等漁產品消費及價格。