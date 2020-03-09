不讓失智者成防疫破口！3招應對策略鞏固防線



▲台灣失智症協會賴德仁理事長呼籲民眾協助失智者配合防疫措施。（圖／記者吳杰澄攝）

記者胡至欣／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）肆虐，各國奮力抗疫，然而前陣子卻發生香港失智者忘了自己應該居家隔離，竟出門搭車四處走逛的新聞，顯示失智者因疾病影響可能成為防疫破口之一。

台灣失智症協會賴德仁理事長表示，失智者由於理解力缺損、記憶力障礙、語言障礙等，不易瞭解防疫措施與宣導內容，以致較難配合或常忘記防疫注意事項，如居家隔離、戴口罩、勤洗手等；另外，防疫期間社區活動及服務減少，失智者卻頻頻想出門，也易造成家屬與失智者的衝突增加，而活動及刺激減少還可能加速失智者退化。

對此，台灣失智症協會提供3大應對策略：

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（一） 簡單、重複提醒：

以簡單明瞭、失智者聽得懂的話來進行防疫宣導，並確認失智者是否理解；一邊說明一邊示範防疫措施，如正確的洗手及戴口罩方法。宣導後，必須重複提醒失智者，並在門口張貼防疫海報，避免失智者忘記。若失智者違反防疫措施，民眾與家屬宜適時勸導、轉移注意力並解釋原因，避免指責失智者。

（二） 增加環境消毒、乾洗手等防疫措施：

失智者較難記得不可到處摸，建議由照顧者主動協助失智者經常進行手部酒精消毒或乾洗手，並增加物品與環境的消毒頻率，避免失智者隨意觸摸眼口鼻，而增加感染風險。

（三） 主動關照失智者需求：

失智者可能難以正確配合防疫措施，需要政府與民眾主動關照與協助。例如：主動提供口罩到失智社區服務據點，供失智者及家屬購買使用。另外，防疫期間社區活動及服務減少，但失智者可能頻頻想出門，使得失智者與家庭照顧者的衝突機會增加，宜請個管師電話關懷，並協助家屬安排居家活動及疫情調適，可播些懷舊電影、電視劇、綜藝節目、老歌演唱以及律動節目，都能安撫被困在家中的長者並減輕家庭照顧壓力。

台灣失智症協會賴德仁理事長呼籲，防疫期間需要大眾多一點體諒與關照，協助失智者配合防疫措施，幫助防疫工作滴水不漏。若發現社區民眾出現失智症早期徵兆，可尋求里長、健康服務中心及各地失智症共照中心協助，或撥打失智症關懷專線進一步諮詢。