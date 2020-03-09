　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不讓失智者成防疫破口！3招應對策略鞏固防線

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲


▲台灣失智症協會賴德仁理事長呼籲民眾協助失智者配合防疫措施。（圖／記者吳杰澄攝）

記者胡至欣／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）肆虐，各國奮力抗疫，然而前陣子卻發生香港失智者忘了自己應該居家隔離，竟出門搭車四處走逛的新聞，顯示失智者因疾病影響可能成為防疫破口之一。

台灣失智症協會賴德仁理事長表示，失智者由於理解力缺損、記憶力障礙、語言障礙等，不易瞭解防疫措施與宣導內容，以致較難配合或常忘記防疫注意事項，如居家隔離、戴口罩、勤洗手等；另外，防疫期間社區活動及服務減少，失智者卻頻頻想出門，也易造成家屬與失智者的衝突增加，而活動及刺激減少還可能加速失智者退化。

對此，台灣失智症協會提供3大應對策略：

請繼續往下閱讀...

（一） 簡單、重複提醒：

以簡單明瞭、失智者聽得懂的話來進行防疫宣導，並確認失智者是否理解；一邊說明一邊示範防疫措施，如正確的洗手及戴口罩方法。宣導後，必須重複提醒失智者，並在門口張貼防疫海報，避免失智者忘記。若失智者違反防疫措施，民眾與家屬宜適時勸導、轉移注意力並解釋原因，避免指責失智者。

（二） 增加環境消毒、乾洗手等防疫措施：

失智者較難記得不可到處摸，建議由照顧者主動協助失智者經常進行手部酒精消毒或乾洗手，並增加物品與環境的消毒頻率，避免失智者隨意觸摸眼口鼻，而增加感染風險。

（三） 主動關照失智者需求：

失智者可能難以正確配合防疫措施，需要政府與民眾主動關照與協助。例如：主動提供口罩到失智社區服務據點，供失智者及家屬購買使用。另外，防疫期間社區活動及服務減少，但失智者可能頻頻想出門，使得失智者與家庭照顧者的衝突機會增加，宜請個管師電話關懷，並協助家屬安排居家活動及疫情調適，可播些懷舊電影、電視劇、綜藝節目、老歌演唱以及律動節目，都能安撫被困在家中的長者並減輕家庭照顧壓力。

台灣失智症協會賴德仁理事長呼籲，防疫期間需要大眾多一點體諒與關照，協助失智者配合防疫措施，幫助防疫工作滴水不漏。若發現社區民眾出現失智症早期徵兆，可尋求里長、健康服務中心及各地失智症共照中心協助，或撥打失智症關懷專線進一步諮詢。

ET快訊
子女2年內溺斃同一條溪　傷心父又被起訴…離家失音訊
小彬彬放閃小13歲越南女友！網喊「旁邊是你阿姨嗎」　本尊護愛
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

八仙塵爆「樂園變人間煉獄」！無限期停業…5年後空拍照曝光

寶雅賣「按摩棒」遭家長投訴挨罰！　律師氣炸：該消失的是你自己

不讓失智者成防疫破口！3招應對策略鞏固防線

「健保APP、自然人憑證」有望開放口罩網購！　指揮中心明公布細節

陳時中撂台語！30秒影片萌爆　「口罩台語」原來是這樣

雲林東勢土雞場爆H5N2禽流感！　7129隻雞全撲殺

24小時高噪音轟炸！我「口罩國家隊」我驕傲　康匠160人日產180萬片不喊累

快訊／台華輪新措施！全程「帶口罩、量體溫」　超過37.5度拒載

日本攝影大師無私分享旅拍秘訣　普通紀念照拍成大片感立即見效

負壓隔離病房該站哪？專業醫師曝「1淨土」：內行都知道

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

到車行補胎驚見74歲嬤「秀一波」 動作乾淨俐落！她笑：我全都會

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

三採陰性！19公主號旅客解隔離 陳時中幫慶生...台語暖喊：辛苦了

好想見你！「比賽開始」合體回憶殺　李國毅、柯佳嬿、盧學叡其實都很會唱

八仙塵爆「樂園變人間煉獄」！無限期停業…5年後空拍照曝光

寶雅賣「按摩棒」遭家長投訴挨罰！　律師氣炸：該消失的是你自己

不讓失智者成防疫破口！3招應對策略鞏固防線

「健保APP、自然人憑證」有望開放口罩網購！　指揮中心明公布細節

陳時中撂台語！30秒影片萌爆　「口罩台語」原來是這樣

雲林東勢土雞場爆H5N2禽流感！　7129隻雞全撲殺

24小時高噪音轟炸！我「口罩國家隊」我驕傲　康匠160人日產180萬片不喊累

快訊／台華輪新措施！全程「帶口罩、量體溫」　超過37.5度拒載

日本攝影大師無私分享旅拍秘訣　普通紀念照拍成大片感立即見效

負壓隔離病房該站哪？專業醫師曝「1淨土」：內行都知道

八仙塵爆「樂園變人間煉獄」！無限期停業…5年後空拍照曝光

寶雅賣「按摩棒」遭家長投訴挨罰！　律師氣炸：該消失的是你自己

長髮妹「當街脫褲解放」　影片公開…網驚：大開眼界

遭雪碧暗酸造口業！　林咚咚反嗆不夠格「幹一堆壞事」

為挽留女友...癡情男打給機場「她得了新冠肺炎！」　超慘下場出爐

中職／投球不順很奇怪　林安可專任打者還不放棄投球

中職／陳傑憲開轟　統一5局6比10富邦

譙蘇貞昌狗官引眾怒！　范瑋琪神隱38天首現身…老公視角露燦笑

碰了就難戒！　朴明洙高三時看同學抽煙跟著抽：人生最大失誤

影／股市跌不停　專家告訴你資金避險聖地

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

生活熱門新聞

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

網紅火炎山拍美照　當地人勸母湯

籲澳音樂家戴口罩被拒　前團員要求道歉：他害了147個家庭

全聯鮮奶買1送7！　網：以為看到聖誕樹

口罩地圖變照妖鏡！藥局：請長輩從頭站到尾

夏天回到冬天！「全台變天防大雨」、降10度最冷時間曝

澳音樂家狂咳？台女高音直播還原現場

德國工作中　台醫師：台醫療世界第1是笑話

翻開4年前多益試題！他愣見神預言

家人一用口罩套　「超悶的」網有感狂+1

深夜變天！周二全台有雨降10度　下波低溫恐達強烈冷氣團

大雨響春雷熱區出爐！驟降14℃逼冷氣團

柯P酸「七分防疫，三分打柯」　陳時中9字回應了！

各大學春假天數一覽　「這5校放9天」爽炸

更多熱門

相關新聞

德國霸氣宣布：接收希土邊界難民兒童

德國霸氣宣布：接收希土邊界難民兒童

土耳其日前打開邊境，讓大量的難民湧向歐洲，各界預測這批難民將會是歐洲新冠肺炎（COVID-19）疫情的另一波大爆發來源，但是德國無視於疫情衝擊，同意從人滿為患的希臘難民營中，接收難民兒童與青少年。

「健保APP、自然人憑證」有望開放口罩網購！

「健保APP、自然人憑證」有望開放口罩網購！

疫情壓抑金控獲利　國泰金暫居冠軍

疫情壓抑金控獲利　國泰金暫居冠軍

陳時中撂台語！30秒叮嚀短片萌爆

陳時中撂台語！30秒叮嚀短片萌爆

國光生技開發疫苗　最快5月出爐

國光生技開發疫苗　最快5月出爐

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19武漢肺炎防疫失智台灣失智症協會

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

新竹深夜詭異巨響　網：砰超大聲

莉婭認了「我喜歡女生」

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

高以翔紀念冊提女友　粉絲崩潰！

鍾明軒對槓開戰陸女網紅！

網紅火炎山拍美照　當地人勸母湯

周杰倫海邊牽手拍全家福！

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

WHO專家：全世界都欠了武漢人民一份情

罹癌女議員身分曝光　臉書首發聲：積極就醫中

劉真手術風險8%！鄭弘儀：算歹運嗎？心臟醫剖析

小彬彬放閃小13歲越南女友！網：旁邊是你阿姨嗎

籲澳音樂家戴口罩被拒　前團員要求道歉：他害了147個家庭

陸網狂傳「羅志祥、周揚青分手了！」

19歲小哥疑女友玩到懷孕　推下樓再放上烤架上燒

更多

最夯影音

更多
WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲
朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面