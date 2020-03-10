拚疫情留下1564張空床！　漢江方艙醫院休艙「見證防疫歷史」

▲ 大陸江漢方艙醫院9日正式休艙。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

大陸武漢又一間方艙醫院休艙，江漢方艙醫院9日正式休艙，運行34天之後，最後一批34名患者健康出院，1564張床位全部空出，經過一個多月死生死搏鬥的醫護員，感動落淚，也見證武漢防控新冠肺炎（COVlD-19）重要歷史時刻。

這次防疫大作戰，武漢市投入15家方艙醫院，其中，江漢方艙醫院開放床位最多、累計收治人數最多、累計出院人數最多。從2月5日晚收治首批患者，再到3月9日正式休艙，江漢方艙醫院投用34天，總床位數1564張，累計收治的1848名患者中，轉出521人、出院1327人。

▲大陸江漢方艙醫院開放床位最多、累計收、出院人數最多。（圖／翻攝 環京津新聞網）

這次防疫大作戰，武漢市投入15家方艙醫院，其中，江漢方艙醫院開放床位最多、累計收治人數最多、累計出院人數最多。從2月5日晚收治首批患者，再到3月9日正式休艙，江漢方艙醫院投用34天，總床位數1564張，累計收治的1848名患者中，轉出521人、出院1327人。

回顧2月2日，武漢市26家定點醫院共開放床位7259，已用床位7332，空床位只剩下131張，根本無法應付武漢市激增的確診病例，定點醫院容量大飽和，前線醫療人員咬牙頂住壓力，當時大批患者無法及時收治，疫情將難以控制，武漢市15家方艙醫院開始迅速啟動！

▲大陸江漢方艙醫院來自各省上千名醫護員救命。（圖／翻攝 百度）

大陸中央緊急抽調各省大型三級綜合醫院的醫學救援隊、3個移動P3實驗室和2000名專業護理人員，2月4日全部抵達武漢。省外醫療團隊和武漢市本地醫療力量陸續支援，江漢方艙醫院外廣場上的醫療帳篷和緊急醫學救援車輛一列列整齊排列。每間方艙醫院夾雜內蒙古、貴州、雲南、海南、河南、山西、上海等地口音的普通話，讓患者聽了心裡感動又欣慰，大家都知道，全大陸醫療資源都過來救命了！

▲ 大陸江漢方艙醫院9日正式休艙，進行消毒。（圖／翻攝 澎湃新聞）

休艙前，工作人員整理物資，進行消毒，回想過去一個月來，每家方艙醫院被外界視為高危險區，從醫護人員到衛生防護人員，大家戰戰兢兢。直到最後一批患者出艙後，曾經外界不看好的情況下，江漢方艙醫院運行的34天中，創下所有人員零感染紀錄。

團體仗打了一個月，休艙儀式上，江漢區區長李湛和跟支援方艙的湖北省外醫療隊醫護人員打招呼，所有人拍照留下最深回憶。來自河南國家緊急醫學救援隊領隊趙松表示，「大家一定不會忘記這30多天來，我們看到病人出院時的那種喜悅、病人痊癒時的那種激動。」許多醫護員也知道，今天休艙了，但還有一段抗疫路要走，期待大家消滅疫情、脫掉口罩，露出面容自由呼吸的那一天！

▼ 大陸江漢方艙醫院9日正式休艙，各省醫療團隊拍照互道珍重。（圖／翻攝 澎湃新聞）