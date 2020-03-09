土庫順天宮停辦百年傳統遶境　經費捐學校購耳溫槍

▲土庫順天宮停辦百年傳統遶境，9日上午將22萬經費捐學校採購防疫用品。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情仍於國際間持續攀升，群聚感染風險讓民眾紛紛停止舉辦活動，雲林縣土庫鎮順天宮媽祖廟響應政府防疫武漢肺炎宣導，達180多年歷史的祈安遶境活動今年決定停辦，廟方人員今天上午在廟內大殿上把省下的22萬元經費，捐給鄰近5間學校，作為購買耳溫槍、消毒水、口罩等防疫用品。

主委吳明貴表示，農曆3月23日是媽祖的生日，順天宮「塗褲媽」每年都會在當天上午7點到晚間10點舉辦祈安遶境活動，範圍包括順天、中正、宮北、石廟和越港里等，延續180餘年不曾停辦過，但今年考量武漢肺炎疫情嚴重，為響應政府做好防疫措施，廟方委員監事們決議取消。

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順天宮「塗褲媽」省下22萬元經費，捐給鄰近土庫商工、國中小、永年中學和華聖啟能中心等5校校長，土庫國小校長關勝周說，在這樣的考量下停辦遶境活動，是媽祖對信眾們展現出最大的愛心，廟方捐贈經費，對物資欠缺的校方來說，宛如一陣及時雨，土庫國小將用來購買撥發不足的耳溫槍數量，讓全校每班都能有一支專用的耳溫槍掌握體溫、維護師生健康。



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