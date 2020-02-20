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防疫用品買不到　提升免疫莿桐農會蒜頭產品夯

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▲莿桐鄉農會生產蒜頭精已15餘年，農曆過年期間禮盒需求大，供不應求，一直到目前新冠肺炎疫情，從過年後至今蒜頭精產品詢問度大增。（圖／記者蔡佩旻翻攝） 

▲莿桐鄉農會生產蒜頭精已15餘年，農曆過年期間禮盒需求大，供不應求，一直到目前新冠肺炎疫情，從過年後至今蒜頭精產品詢問度大增。（圖／記者蔡佩旻翻攝） 

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情居高不下，防疫必備的口罩、酒精造成民眾搶購之外，不少民眾也從健康提升免疫力方面著手來預防，雲林縣莿桐鄉農會，生產蒜頭精與黑蒜頭遠近馳名，目前也被搶購一空，已經缺貨超過3周，也因目前國外疫情影響產量，形成蒜頭產量不穩定情況，採收期未到已開始有盤商向蒜農下訂。

雲林蒜頭年收穫量約4萬8千公噸，占全國生產量9成以上，莿桐鄉雖非主要產地之一，但所產出蒜頭頭又香又辣又大顆，實為老饕最愛。莿桐農會的黑蒜頭、生蒜、蒜醬與蒜頭精等產品，大蒜中含有「硫」的化合物蒜素，被醫界認為能誘發人淋巴細胞活動，增強人體的免疫力，因此蒜頭相關產物引起搶購風潮。

莿桐鄉農會總幹事張鈺萱指出，莿桐鄉農會生產蒜頭精已15餘年，農曆過年期間禮盒需求大，供不應求，一直到目前新冠肺炎疫情，從過年後至今蒜頭精產品詢問度大增，農會來不及出貨，整體訂購量增加一倍。

張鈺萱表示，大陸每年5、6月產出蒜頭，但今年疫情影響，產量品質成不確定因素，使得市面上蒜頭行情上漲，台灣往年都在清明節之後採收，距離採收期還有45天左右，但所有盤商已經到產地向農民下訂單。

張鈺萱說，日前有進貨一批蒜精，才上架不久也被搶購一空，目前仍在趕貨中，最近也有知名麵包店，決定採用莿桐農會生產的生蒜、蒜醬和黑蒜，製成蒜頭麵包，也讓農會蒜頭相關產品變得更加搶手。民眾可以透過莿桐農會網路及電話訂購專線05-5842299預約購買。

▲莿桐鄉農會生產蒜頭精已15餘年，農曆過年期間禮盒需求大，供不應求，一直到目前新冠肺炎疫情，從過年後至今蒜頭精產品詢問度大增。（圖／記者蔡佩旻翻攝） 

▲雲林縣莿桐鄉農會，生產蒜頭精與黑蒜頭遠近馳名，目前也被搶購一空，已經缺貨超過3周。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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蒜頭防疫免疫力新冠肺炎莿桐鄉農會

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