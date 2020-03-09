草屯「機車連撞3車」重摔　騎士頸椎斷裂喪命！後座男受傷

記者白珈陽／南投報導

南投縣草屯鎮8日晚間發生一起死亡車禍，賴姓機車騎士載著邱姓男子行經博愛路、仁愛街口，疑欲違規左轉，連撞3輛停等紅燈的汽車，賴男與邱男重摔路面，機車滑行數公尺遠，賴男當場失去生命跡象，經送醫後仍回天乏術，邱男則臉部須動手術，9日上午術後情況穩定。2人經酒測無酒精反應，詳細肇事原因及經過警方正釐清調查中。

▲賴姓機車騎士及乘客邱姓男子發生車禍後，機車往前滑行數公尺遠。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方表示，8日晚間7時許，賴姓機車騎士（45歲）載著友人邱男（35歲）行經草屯鎮博愛路、仁愛街口時，當時交通號誌是紅燈，有數輛汽、機車於路口停等紅燈，疑欲違規左轉加上未注意車前狀況，先是撞擊前方第一輛車右後車尾，再擦撞另外2輛轎車，當時賴、邱都有戴安全帽，初步研判是頭部撞擊車尾，導致賴男頸椎斷裂，傷勢才會如此嚴重。

車禍發生後2人重摔地面，機車則滑至前方數公尺外，賴男當場失去生命跡象，經送往草屯佑民醫院搶救後仍宣告不治；邱男同樣送往佑民醫院，但臉部須動手術，轉往彰化基督教醫院治療，9日上午完成手術後已無大礙。

遭到波及的3輛汽車駕駛及乘客均無受傷，而賴、邱經酒測無酒精反應，至於詳細肇事原因及經過，警方正進一步調查釐清當中。

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