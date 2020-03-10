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封城48天首抵武漢　習近平獻上感謝：有武漢人犧牲，才有防疫向好態勢！

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記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家主席、中共總書記習近平10日赴湖北省武漢市考察疫情防控，並向武漢人民表達感謝，他表示，正是因為有了武漢人民的犧牲和奉獻，有了武漢人民的堅持和努力，才有了今天疫情防控的積極向好態勢，「黨和人民感謝武漢人民！」

根據《新華社》報導，習近平抵達武漢一下飛機，就專程前往火神山醫院視察，以「視訊」的方式慰問患者與一線醫護人員，接著又趕往武漢東湖新城社區，深入社區看望居家隔離中的社區居民，還向志願者、一線工作人員表達感謝。

▼習近平在火神山醫院慰問醫護、病患。（圖／新華網，下同。）

▲▼ 習近平,習近平訪武漢。（圖／翻攝自微博）

一天的考察結束後，習近平主持召開了會議，聽取中央指導組、湖北省委和省政府關於疫情防控工作的匯報，隨後發表了重要講話。

習近平指出，湖北和武漢是這次疫情防控鬥爭的重中之重和決勝之地，經過艱苦努力，湖北和武漢疫情防控形勢發生積極向好變化，取得階段性重要成果，但疫情防控任務依然艱鉅繁重，越是在這個時候，越是要保持頭腦清醒，越是要慎終如始，越是要再接再厲、善作善成，「繼續把疫情防控作為當前頭等大事和最重要的工作，不麻痺、不厭戰、不鬆勁，毫不放鬆抓緊抓實抓細各項防控工作，堅決打贏湖北保衛戰、武漢保衛戰。」

習近平表示，在這場嚴峻鬥爭中，湖北各級黨組織和廣大黨員、幹部衝鋒在前、英勇奮戰，全省醫務工作者和援鄂醫療隊員白衣執甲、逆行出征，人民解放軍指戰員聞令即動、勇挑重擔，廣大社區工作者、公安干警、基層幹部、下沉幹部、志願者不懼風雨、堅守一線，廣大群眾眾志成城、踴躍參與，湧現出一大批可歌可泣的先進典型和感人事蹟。

▼習近平看望社區居民。

▲▼影／習近平看望武漢社區　隔離居民拉下窗大喊「主席你辛苦了！」。（圖／翻攝新華網）

習近平強調，在這場嚴峻鬥爭中，武漢人民識大體、顧大局，不畏艱險、頑強不屈，自覺服從疫情防控大局需要，主動投身疫情防控鬥爭，作出了重大貢獻，讓全國全世界看到了武漢人民的堅韌不拔、高風亮節。

習近平還說，正是因為有了武漢人民的犧牲和奉獻，有了武漢人民的堅持和努力，才有了今天疫情防控的積極向好態勢。武漢人民用自己的實際行動，展現了中國力量、中國精神，彰顯了中華民族同舟共濟、守望相助的家國情懷，「武漢不愧為英雄的城市，武漢人民不愧為英雄的人民，必將通過打贏這次抗擊新冠肺炎疫情鬥爭再次被載入史冊！全黨全國各族人民都為你們而感動、而讚歎！黨和人民感謝武漢人民！」

報導並提到，習近平也代表中共中央，向湖北和武漢廣大黨員、幹部、群眾致以誠摯的問候，向奮戰在疫情防控第一線的廣大醫務工作者、人民解放軍指戰員、社區工作者、公安干警、基層幹部、下沉幹部、志願者以及各個方面的同志們表示崇高的敬意，向正在同病魔作鬥爭的患者及其家屬、因公殉職人員家屬、病亡者家屬表示誠摯的慰問，向在這場疫情中不幸罹難的同胞、犧牲的一線工作人員表示深切的哀悼。

▼習近平透過視訊與患者對話。

▲▼ 習近平,習近平訪武漢。（圖／翻攝自微博）

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