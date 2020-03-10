超過5年還沒壞！　網曝「安卓手機」最強機種：螢幕摔破照樣可以滑

▲很多網友大讚華碩手機耐摔又耐用。圖為ZenFone6。（圖／記者黃克翔攝）



記者黃可昀／綜合報導

市場上最多人購買的除了蘋果手機，就是實力相當的安卓手機，價錢也相對較親民，不過，有些機種不只便宜還超耐用，有網友透露，他5年前買了華碩某機種，用到現在都還很順暢完全沒壞，其他人也隨便都是3年起跳，CP值破表。

一名網友在PTT表示，很多人都說蘋果手機耐用，但「安卓手機應該也有許多好用的，可以讓人用好幾年」，很好奇市面上安卓最強機種到底是哪一台。

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最多網友推薦的就是「華碩ZenFone系列」，已經用了5年以上還是操作正常，「zenfone 0元機五年，超佩服自己」、「新的zenfone用2年半了還很順」、「zenfone3用3年半，螢幕破掉還在滑」、「zenfone2 2016到現在，是後來改買4G+3G雙卡才換掉，zenfone現在還是繼續當出國上網機。」

▲三星Galaxy S7也是可以用個3年起跳。（圖／記者洪聖壹攝）



其他同樣聲量很高的還有三星的GALAXY S7與Note系列，「三星S7繼續服役中」、「S7快五年了都沒壞」、「從發表會起算 S7，應該是四年快到了」、「S7真的很耐用」、「之前note2用了4年半」、「三星Note4目前用5年1個月」、「三星note4用了4年」。

據了解，三星手機近期表現越來越出色，不久前全台手機12月銷售TOP20出爐，第一名由iPhone 11 128GB拿下，三星Galaxy A20則是一口氣殺進排行榜第二名，擠下iPhone其他機型，可見安卓手機還是有很多愛好者，實力絕對不輸給蘋果手機。

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