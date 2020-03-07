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陸廠新機出貨遇兩大難關　IDC：將影響台灣手機市場年減9.4%

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▲▼安卓手機。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ IDC預期手機市場將下滑9.4%。（圖／Pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

全球受到新冠肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延影響， ICT市場中尤以硬體相關產業受影響最大。IDC根據最新發佈的個人運算裝置研究報告，特別針對2020年台灣個人終端市場的發展進行預測，以及肺炎疫情對台灣本地市場所造成的衝擊進行剖析。IDC指出，大陸廠新機受到疫情與NCC標示規範影響，出貨將受阻，可能讓台灣手機市場年降9.4%。

在智慧型手機方面，2019年台灣智慧型手機市場量645萬台，年對年下跌12.6%，主要原因仍是因換機周期拉長，以及消費者觀望5G手機的發展而延遲換機。值得關注的是，2019年陸牌手機在台市佔已超過25%，透過講求性價比的市場策略，吸引更多消費者的青睞，逐漸擴大在台灣智慧型手機市場的影響力

IDC原先預期2020年台灣市場將因為更多更具價格競爭力的4G新機，以及5G服務開台後，中、高階手機啟動新一波的換機潮，為已歷經四年衰退的智慧型手機市場帶來成長動力。然而，自2019年11月國家通訊傳播委員會（NCC）公告各家手機廠須簽定正確標示台灣名稱之切結書以來，陸續波及陸廠新機的進貨狀況，如今又因為COVID-19疫情爆發，工廠生產狀況不明朗進而影響出貨

IDC助理分析師江靖婷表示：「預期今年台灣的智慧型手機市場因NCC切結書之簽訂規範，導致陸系廠商無法順利銜接新機出貨，影響2020全年尤其是上半年的市場表現，加上疫情攪局，年對年預估將會下滑9.4%到584萬台。」

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