爆乳網紅火焰山懸崖邊拍美照　7天後當地人勸：唐三藏帶往西方取經

記者黃翊婷／綜合報導

身材火辣的陳姓女網紅上月22日在臉書PO出7張美照，大秀前凸後翹的好身材，與險峻的懸崖背景形成強烈對比，一度掀起網友熱烈討論。據了解，照片拍攝地點位於苗栗火炎山，當地居民2月29日也曾在臉書PO文提醒遊客，山崖隨時都有可能崩落，希望大家不要站得太靠邊，「珍惜生命，不然唐三藏會帶你／妳往西方取經。」

女網紅在PO文中提到，當天有人找她喝下午茶，接著突發奇想去爬山，自己穿著厚底鞋爬石頭路，光是上下山就走了4小時，過程雖然辛苦，不僅弄到滿臉都是土，腳也起了水泡，但看到的風景很美，一切似乎也就值得了。照片中的她分別以站姿、坐姿入境，身材火辣相當吸睛，背景卻是險峻的懸崖，讓人看了不僅替她捏把冷汗。

▲部分網友看到照片也替女網紅的人身安全感到擔心，而《ETtoday新聞雲》目前也尚未獲得女網紅回應。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

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就在這組美照上傳7天之後，一名在地人也在臉書PO出4張照片提醒，「火炎山登山客請注意，（受到）肺炎影響大家都往山上跑，山崖可能隨時崩落，很危險，今天（指2月29日）有超過百人站在這裡，珍惜生命，不然唐三藏會帶你／妳往西方取經。」

該名在地人解釋，現場其實設有危險告示牌和繩索，但沒有用，遊客為了拍一張漂亮的照片，一定要站在懸崖旁邊，萬一掉下去，恐怕誰都沒有辦法救了。

▲在地人目擊遊客喜歡在懸崖邊拍照。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

據了解，苗栗縣火炎山曾在2019年榮獲「台灣百大必訪步道」網路票選第一名，不少民眾紛紛前往朝聖，許多人因為搶拍照而或坐或站在山崖邊上，不顧底下就是百米深的山谷，如果土壤承受不住重量，後果不堪設想。

林務局新竹林管處指出，火炎山海拔標高約600公尺，地質屬於交結性較差的礫石層，地形地勢隨時都還在變動，尤其下雨過後，更容易出現崩落情況，未來會不定時盤點、加強各項安全防範措施。林管處也表示，雖然政府早已在步道上架設好繩索及告示牌，民眾遊玩時還是要多注意自身安全，以免意外發生。

▼現場雖然設有繩索及危險告示牌，但還是有部分民眾視若無睹。