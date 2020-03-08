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1萬5入手全新iPhone！曬完超美鏡面背影　一開機「小助理揮手歡迎」傻爆眼

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO用1萬5買到iPhone。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

多數人用手機大概可以分成安卓（Android）和蘋果iOS兩大系統，但沒想到卻有一支手機能滿足2種願望！一名網友在PTT的Gossiping板上問卦「便宜全新iPhone的八卦」，說他上星期看到有賣家要出售全新iPhone，只要1萬5千元，便不疑有他的下單。收到後一開機，畫面讓他大罵三字經，照片也讓其他網友笑噴。

這位男網友文中表示，他上星期在網路上看到有賣家要出售全新iPhone，「只要1萬5，真是太便宜了，今晚物流到貨趕緊領貨。」接著他貼出一張照片，只見原PO已經把手機拿出來，背面朝上的放在蘋果的白色紙盒上，秀出背面漂亮的鏡面，和最為人熟知的蘋果標誌。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲這漂亮的鏡面～漂亮的蘋果標誌，快開機來看看吧！（圖／翻攝自PTT）

拿到新手機怎麼可以只欣賞背面呢？原PO接著就迫不急待的開機，沒想到下一秒跳出來的畫面，竟然是一個舉著手Android的小綠人，下方也有「ANDROID」的字樣，讓原PO看傻大罵三字經，「U迷U便宜全新iPhone的八卦？」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲欸？怎麼打開是小綠人迎接啦 XD（圖／翻攝自PTT）

照片讓其他人笑噴，「小綠人笑的好燦爛」、「不錯啊一箭雙鵰」、「賺到了，不用另外裝安卓欸」、「賺，有蘋果有安卓」、「一台手機雙重享受」、「恭喜，買iphone送安卓」、「還好啦！就像macbook裝windows」、「那個舉手有夠嘲諷的XD」、「羨慕，有漂亮的外表，又有實用的內在」、「那隻有夠嘲諷」、「還能開機就要偷笑了」、「謝謝你的一萬五給大家帶來歡樂。」

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