手機偷拍學妹洗澡！　超噁狼「裝沒事」折返現場給安慰

▲蕭男偷拍學妹小美洗澡，事後還裝作若無其事折回現場安慰。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

北部一名蕭姓男大生108年1月因參加社團活動，前往屏東縣某國小擔任營隊人員，但當天晚間蕭男色慾薰心，竟趁著學妹小美（化名）洗澡時手持手機穿越淋浴間隔板上方偷拍；小美發現有鏡頭側錄後嚇得急忙尖叫，蕭男也應聲而逃。誇張的是，事後蕭男還裝作若無其事折回現場，並假意安慰小美，直到小美堅持報警，全案才因此曝光。

起訴書指出，蕭男與小美為學長、學妹關係，108年1月26日至28日間，蕭因參加社團活動而前往屏東縣某國小擔任營隊人員，該年1月27日晚間9時許，蕭男見小美走進淋浴間沐浴，竟手持黑色智慧型手機尾隨進入隔壁間，並穿過上方隔板偷拍小美淋浴2次，至少攝得照片2張。

而小美洗澡到一半時赫見隔板上方出現手機鏡頭，嚇得急忙放聲大叫，蕭男自知事跡敗露，立即奪門出逃，隨後又假裝若無其事折回現場，見到這時小美已經穿好衣服慌張走出淋浴間，蕭還佯裝毫不知情，上前關心詢問。小美當時不疑有他，立即將剛剛洗澡遇上色狼偷拍經過告知蕭男，蕭聽聞後還不斷溫言安慰，惟事後小美堅持報警，蕭男眼見再也藏不住，這才坦承淋浴間裡的偷拍狼就是他。

警方到場後蕭男坦承犯嫌，雖然手機內照片均已刪除，也未見雲端備份，但蕭男對案情坦承不諱，因此訊後依妨害秘密罪提起公訴。

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