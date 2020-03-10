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防疫期間iPhone如何清潔？蘋果官網祭消毒指南

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▲▼手機消毒,手機清潔。（圖／Studio A提供）

▲疫情爆發期間，替經常接觸的物品妥善消毒也是關鍵之一。（圖／Studio A提供）

記者王曉敏／綜合報導

隨著新冠肺炎疫情蔓延，民眾除了外出配戴口罩、勤洗手外，替經常接觸的物品妥善消毒也是關鍵之一，不過此前，蘋果曾警告用戶勿使用75%酒精擦拭手機表面，以免螢幕保護膜遭破壞，不過稍早蘋果更新美國官網，提供民眾進一步的產品消毒方式。

蘋果稍早更新了美國官網的《如何清潔 Apple 產品》頁面，添增「在我的Apple產品上使用消毒劑是OK的嗎？」區塊，內容指出，用戶可使用70%異丙醇（isopropyl alcohol）或高樂氏（Clorox）消毒紙巾輕輕擦拭產品堅硬、無孔的表面，如螢幕、鍵盤或其他外殼等。

異丙醇是一種無色、易揮發液體，廣泛被用於擦拭用酒精及消毒劑，家庭中常見的乳液、刮鬍水及玻璃清潔劑中也常會有該成分。不過蘋果指出，此處的「表面」不包括織品或皮革類，也警告用戶勿使用漂白劑來擦拭產品，也避免使開孔處潮濕或將產品浸入任何清潔劑中。

▼蘋果官網列出產品消毒指南。（圖／取自蘋果官網）

▲▼蘋果產品消毒方式。（圖／取自蘋果官網）

蘋果其他清潔建議如下：

• 僅使用柔軟、不起毛絮的布。避免使用粗糙布料、毛巾、紙巾，以及可能造成損壞的類似物品
• 拔掉所有外接電源、裝置和連接線
• 讓產品遠離液體
• 請勿讓水分進入任何開口
• 請勿使用噴霧器、溶劑或研磨劑
• 請勿在物品上直接噴灑清潔劑

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