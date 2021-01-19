黃偉哲宣布：台南月津港燈節、鹽水蜂炮及春節大型活動取消　

▲台南市長黃偉哲，19日晚上與中央疫情指揮中心討論後，宣布2021年月津港燈節、鹽水蜂炮及春節期間大型活動均取消辦理。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南防疫政策大轉折，市長黃偉哲，19日晚上與中央疫情指揮中心討論後，宣布2021年月津港燈節、鹽水蜂炮及春節期間大型活動均取消辦理，若疫情有所趨緩再另行考量，黃偉哲表示市府團隊，將持續落實防疫措施、支援醫護人員，以保障市民朋友的健康生活。

近日台灣新冠肺炎本土案例累計已達9例，台南市長黃偉哲19日主持第31次COVID-19（新冠肺炎）一級指揮中心會議，除台南市政府各局處已擬妥阻絕社區傳染的第二級警戒作為計畫外，黃偉哲特別點出人流才是與新冠肺炎作戰的主要對象，台南要落實稽查夜市、大型賣場攤區是否設置隔板、人流是否配戴口罩、一律禁止試吃。

面對嚴峻的新冠肺炎疫挑戰，台南市長黃偉哲在防疫會議中，原本認為年關將近，台南市在春節期間的大型活動不少，但因目前台灣疫情尚屬在可管控的階段，台南也因超前部署得宜，大型活動目前仍決定照常舉辦，但這些大型群聚場所，包括年貨大街、百貨公司美食區，請盡量不要在封閉室內，例如百貨公司美食區試吃一律停止；美食區、用餐區、飲食區一定要用隔板，如果疫情再嚴峻，甚要停止在美食區的用餐區。

黃偉哲說戶外夜市部分，用實名制進入夜市的措施，尚在考量中，所以台南必需要求進入夜市民眾，一定要戴口罩，勸說不聽就要開罰，攤商更是要全程戴口罩，夜市的用餐區一定要用隔板。

黃偉哲說，面對這波新疫情，台南會採取比較高規格的防疫措施，這次台灣疫情的破口出在北部醫院，雖然醫護人員比一般人更懂得病毒的可怕，但還是因自己鬆懈了而成為破口，例如那個護理師，自己發現有症狀的時候，按規定應該直接去醫院，結果他跑去診所，跑到社區醫療體制，這第一個動作就不對了，所以大家要遵守防疫規定，才能避免產生破口。

黃偉哲呼籲，春節期間台南會有很多返鄉的民眾，包括北部的民眾可能會回來中南部，他呼籲在公共交通工具上，高鐵、台鐵還有國道客運這些大眾運輸系統，請一定要戴口罩，如果不戴口罩就不應該上車，回到故鄉跟家人團聚是好事，但還是要保持一定的距離，因為今天公布的護理師跟他的先生和女兒就被自己最親近的人傳染了，病毒只分社交距離，不分人際關係，因此台南不管是夜市、或是公家辦理的年貨大街，都要從嚴來考量。

黃偉哲針對如果台灣疫情再更嚴峻的話，會不會建請中央春節返鄉過年時做管制？黃偉哲認為，去年中央的確有做斷然措施，也就是這個斷然措施救了大家，大家可以看到其他相關國家，包括日本、韓國甚至其他國家，他們就是斷然措施採取的太晚，所以導致已感染的民眾入境，造成大規模感染，到現在還一發不可收拾，因此這個問題，黃偉哲表示尊重中央決定，他相信現在中央比去年更有疫情危機意識，因此他建議中央，該斷則斷，不斷必亂，必要的話，視疫情嚴峻程度，該管制就管制。

惟原本認為台南也因超前部署得宜，大型活動目前仍決定照常舉辦的政策，在黃偉哲晚上與中央疫情指揮中心討論後，於晚上8時13分許宣布，2021年月津港燈節、鹽水蜂炮及春節期間大型活動均取消辦理，政策轉折原因市府並未進一步說明。據了解，台灣目前正面臨本土疫情大爆發的「臨界點」，稍有一點閃失，恐怕會毀了台灣防疫戰線與成果，這責任恐無人擔得起！

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